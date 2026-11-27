SÉRIE A
Vitória x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem
Equipes se enfrentam às 16h do próximo domingo, 29, pelo Brasileirão
Após se livrar do rebaixamento matematicamente, o Esporte Clube Vitória volta a jogar como mandante no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 29, às 16h, o Rubro-Negro recebe o Santos no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 37ª rodada.
Como chega o Vitória?
Com 44 pontos somados e apenas um atrás do G-12, o Vitória é o 13º colocado. Com a permanência na Série A assegurada, o time de Rafael Lacerda mira entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.
Como chega o Santos?
Depois de perder para o Coritiba na rodada passada, o Santos estacionou nos 50 pontos e se distanciou do G-6. Atual nono colocado, o time paulista ainda sonha com vaga na Copa Libertadores de 2027.
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Onde assistir Vitória x Santos
- GE TV (YouTube), Globo (TV Aberta) e Premiere (Pay-per-view).
Desfalques de Vitória x Santos
Desfalques do Vitória
- Dudu (lesionado);
- Nathan Mendes (lesionado);
- Fabiano (lesionado);
Desfalques do Santos
- Barreal (lesionado);
- Brazão (lesionado);
- Vinicius Lira (lesionado).
Prováveis escalações de Vitória x Santos
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Brítez e Jamerson; Baralhas e Martínez; Erick, Diego Tarzia e Matheuzinho; Renê. Técnico: Rafael Lacerda.
Santos: Diógenes; Rodinei, Willian Arão, João Alencar e Luan Peres; Bontempo e Arthur; Coutinho, Neymar e Everton Cebolinha; Gabigol. Técnico: Cuca.
Arbitragem de Vitória x Santos
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
- Assistente 1: Leone Carvalho Rocha (GO);
- Assistente 2: Fernanda Kruger (MT);
- Quarto árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB);
- VAR: Héber Roberto Lopes (SC).
Palpites de Vitória x Santos
- Eduardo Dias: Vitória 2x2 Santos;
- João Grassi: Vitória 2x1 Santos;
- Diego Rocha: Vitória 2x0 Santos.