Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Vitória aprovou uma suplementação orçamentária de R$ 64 milhões para 2026. A decisão foi tomada durante reunião do Conselho Deliberativo, realizada na noite da última quinta-feira, 26, e amplia o limite de despesas previsto inicialmente para a temporada.

A informação foi publicada inicialmente pelo Arena Rubro-Negra e confirmada pelo portal A TARDE.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De onde vêm os R$ 64 milhões?

De acordo com a apresentação feita aos conselheiros, o valor adicional é formado por três fontes de recursos. A maior parte corresponde a receitas excedentes e aportes previstos para o clube.

São R$ 21,5 milhões de aporte da SD PLAN, referentes às luvas da Arena; R$ 22 milhões de receitas excedentes acumuladas até setembro; e R$ 20,5 milhões provenientes da Globo, vinculados à performance esportiva.

No caso da emissora, o planejamento considera a utilização de parte dos R$ 26,7 milhões previstos para dezembro, levando em conta a projeção de encerramento do Campeonato Brasileiro na 12ª colocação.

Despesas do Vitória superam orçamento inicial

A suplementação ocorre após o clube registrar despesas acima do planejamento original. Até setembro, os gastos chegaram a R$ 234,3 milhões, contra R$ 170,8 milhões previstos inicialmente. A diferença é de R$ 63,5 milhões.

Com a revisão, a projeção de despesas para todo o ano de 2026 passou de R$ 235,2 milhões para R$ 298,7 milhões.

Somente no terceiro trimestre, o futebol profissional concentrou R$ 78,6 milhões dos R$ 89,1 milhões em despesas totais do clube. Para o setor, o orçamento previsto no período era de R$ 47,5 milhões.

Receitas também têm aumento na projeção

Apesar da elevação dos gastos, o Vitória também revisou para cima a previsão de arrecadação. Até setembro, as receitas acumuladas chegaram a R$ 210 milhões, superando os R$ 188 milhões estimados inicialmente.

Para o fechamento da temporada, a projeção passou de R$ 252,7 milhões para R$ 299,5 milhões, um acréscimo de R$ 46,8 milhões em relação ao orçamento original.

Vitória avança em processo de SAF

Além da suplementação orçamentária, o Conselho Deliberativo também definiu uma data para a votação da criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).