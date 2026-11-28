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O Esporte Clube Bahia levou a melhor sobre o Esporte Clube Vitória e se sagrou campeão do Campeonato Baiano Sub-17. Neste sábado, 28, os Pivetes de Aço venceram os garotos da Fábrica de Talentos por 3 a 2, no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Bahia superou o Vitória com o placar agregado de 5 a 3. Os gols do duelo de volta foram anotados por Keven, Fábio Ryan e Raify, pelo lado tricolor, enquanto Erick Kauã marcou os dois tentos rubro-negros.

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Com mais uma conquista, o Bahia agora emenda o tricampeonato estadual na categoria Sub-17. O Tricolor também levantou a taça nas edições de 2024 e 2025.

Escalações

O Esquadrãozinho, comandado pelo técnico Maico Franco, foi a campo com Arthur; Luis Felipe, Leonardo, Leônidas e Caio Lino; Henry Riquelme, Keven e Pedro Thaylan; Lyan, Raify e Fábio Ryan.

Já o Leãozinho, do treinador Jeanderson Santana, atuou com Mateus Pedro; Dátalo Emanuel, Geovane Pedro, Silas Nogueira e Cauan Henrique; Luiz Guilherme, Yarlen e Yuri Conca; Erick Kauã, Ygor Luan e Julio Cesar.