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Promessa da base do Esporte Clube Bahia, o atacante Kauê Furquim voltou a marcar pela Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo da categoria. Nesta sexta-feira, 27, o jogador de 17 anos balançou as redes na vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica, no Complexo Aspire Zone, em Doha, no Catar, pela terceira e última rodada da fase de grupos.

Kauê marcou o segundo gol brasileiro, aos 11 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Antes dele, Rodrigo Júnior havia aberto o placar aos seis minutos da etapa final. Aos 25, Lucas Emanuel fechou o resultado e confirmou a terceira vitória da Seleção no Mundial.

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Kauê Furquim ganha destaque no Mundial Sub-17

Representante do Bahia na competição, Kauê Furquim vem sendo um dos destaques ofensivos da equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci.

O atacante já havia chamado atenção na rodada anterior, quando saiu de campo com a maior nota na vitória por 1 a 0 sobre a Tanzânia.

Com o gol diante da Costa Rica, o jogador voltou a contribuir diretamente para o resultado brasileiro e reforçou sua participação na campanha da Seleção no torneio.

Brasil avança com 100% de aproveitamento

A vitória garantiu ao Brasil a liderança do Grupo I, com nove pontos conquistados em três partidas. Além dos triunfos sobre Costa Rica e Tanzânia, a equipe estreou no Mundial com vitória por 2 a 1 diante da Irlanda.

Classificada para a próxima fase, a Seleção Brasileira agora aguarda a definição do adversário nas oitavas de final. A Copa do Mundo Sub-17 será disputada até 13 de dezembro, data marcada para a decisão, no Catar.

Kauê Furquim marcou na vitória da Seleção Sub-17 - Foto: Nelson Terme | CBF

Escalações

Brasil: Werneck; Marcos P. (Breno Sales), David Brendo, Iago e Samuel; E. Pape (Lucas Emanuel), L. Caramico e Eduardo Conceição (Gustavo Afonso); João França (Kauê Furquim), João Vitor e Rodrigo Jr. (Riquelme). Técnico: Carlos Eduardo Patetuci.

Costa Rica: Fabian Araya; Thiago Cordero (C), Adrian Espinoza, Yordi Alfaro, Santiago Quiros, Marshal Araya, Paul Gonzalez, Sebastian Gomez, Sebastian Hernandez, Jefrey Urbina e Kyan McDonald. Técnico: Randall Azofeifa.