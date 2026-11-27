Siga o A TARDE no Google

A seleção baiana de kickboxing conquistou o título inédito por equipes do 8º Campeonato Brasileiro da modalidade, no Ginásio Municipal de Esportes GEMA, em Assis, no interior de São Paulo. Competindo nas categorias K1 Rules (ringue) e K1 Light (tatame), os representantes do estado dominaram o pódio e trouxeram 52 medalhas na bagagem — sendo 32 delas de ouro. Torneio ocorreu no último final de semana.

Entre os principais nomes da campanha histórica está o jovem Robson Davi, de 18 anos. Natural de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, o atleta sagrou-se campeão brasileiro vencendo todos os seus combates por nocaute.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o presidente da Federação de Kickboxing da Bahia (FKBA), Hylton Matos, o troféu coroa a evolução técnica das academias e projetos esportivos do estado.

"O resultado evidencia o trabalho desenvolvido pelas equipes e o potencial dos atletas baianos, que agora celebram um título inédito para o esporte estadual", comentou Hylton Matos, presidente da Federação de Kickboxing da Bahia (FKBA).

Estrutura e apoio da delegação baiana

A comitiva da Bahia embarcou para o interior paulista composta por 62 integrantes — entre eles 53 atletas, seis treinadores e três árbitros —, contando com suporte logístico do Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).