O Pelotas, clube do interior do Rio Grande do Sul, definiu, em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo realizada durante a noite desta quarta-feira, 25 (CD), o projeto para a estruturação da SAF do clube, que prevê investimentos de até R$ 240 milhões.

O investimento será dividido entre um aporte financeiro direto no futebol e a exploração imobiliária da área próxima ao estádio Boca de Lobo, construído pelo clube em 1908, sendo o mais antigo em funcionamento no Brasil.

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A reunião contou com a presença da gestão atual do clube, sob a presidência de Pablo Isnardi, e os conselheiros. Entre os temas expostos, houve a apresentação dos passivos judiciais, contas e previsões de receitas.

No encontro, foi definido que as discussões da SAF devem ser conduzidas pelo presidente do CD, Gabriel Ribeiro, e a empresa interessada, a KOR Sports Group.

Sobre a proposta

A proposta envolve a cessão do terreno do tradicional estádio à uma construtora, que segundo a empresa, poderá chegar aos R$ 190 milhões, que devem ser revertidos na melhora da infraestrutura e na redução do passivo do clube. O projeto prevê a construção de cinco prédios com apartamentos lofts e studios, salas comerciais, estacionamentos e áreas de conveniência.

O acordo também envolveria o aporte direto de R$ 50 milhões, a serem investidos somente no futebol, ao longo de 10 anos. Destes, R$ 10 milhões devem ser investidos nos três primeiros anos de parceria.

Quem é a empresa interessada?

O KOR Sports Group é uma empresa brasileira de gestão, investimentos, estratégia e negócios esportivos lançada em setembro deste ano pela Holding in.Pacto, sob o comando do CEO Klécio Santos.

A empresa já apoia as categorias de base e é o principal patrocinador do departamento de futebol feminino do clube gaúcho.