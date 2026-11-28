O Palmeiras conquistou o título da Copa Libertadores neste sábado, 28, ao vencer o Estudiantes, da Argentina, por 1 a 0, com gol de Ramón Sosa, no Estádio Centenário, em Montevidéu. A conquista do Verdão teve impacto direto no Campeonato Brasileiro, já que confirmou a abertura do G-7 e aumentou o número de vagas para a próxima edição do torneio continental.

Com isso, o Esporte Clube Bahia ganhou mais uma possibilidade de garantir a classificação para a Libertadores já neste fim de semana. Atual sexto colocado da Série A, com 54 pontos e 14 triunfos, o Tricolor pode assegurar matematicamente a vaga na 37ª rodada mesmo em caso de derrota para o Botafogo.

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Agora, o Brasileirão passa a ter sete vagas para a Libertadores. Além do Bahia, Atlético-MG, RB Bragantino e Santos ainda disputam uma vaga na competição. O Galo soma 52 pontos, enquanto os outros dois concorrentes têm 50. São os únicos clubes que podem ultrapassar o Tricolor na classificação.

Bahia pode se classificar até com derrota

Com a abertura do G-7, o Esquadrão de Aço precisará apenas evitar que dois dos três concorrentes diretos ultrapassem sua pontuação para confirmar a vaga.

Um triunfo sobre o Botafogo garante matematicamente a classificação, independentemente dos outros resultados. Em caso de empate, o Tricolor também poderá assegurar a vaga, desde que Santos e Bragantino não vençam seus jogos.

Se perder no Rio de Janeiro, o Bahia precisará torcer por derrotas de Santos e Bragantino. Neste cenário, mesmo com os três pontos conquistados pelo Atlético-MG, o time baiano seguirá dentro da zona de classificação.