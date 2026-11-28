Siga o A TARDE no Google

A exatos dez anos, acontecia uma das maiores tragédias do futebol brasileiro. O acidente aéreo com a delegação da Chapecoense ocorreu em novembro de 2016. Agora, em 2026, antes do apito autorizar o início da final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, neste sábado (28), os times se uniram no centro do gramado para um minuto de silêncio em homenagem às vítimas e aos sobreviventes.

O momento foi promovido pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que, pelo sistema de som do estádio, convidou todos os presentes, em português e espanhol, idiomas dos países dos times participantes, a se unirem à homenagem.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os jogadores ficaram perfilados no círculo central, enquanto a mensagem também foi exibida no sistema de som do estádio. Confira o momento abaixo:

Acidente da Chapecoense

O clube catarinense estava a caminho da final da Copa Sul-Americana de 2016, quando o voo 2933, da empresa boliviana LaMia, caiu próximo a Medellín, na Colômbia, deixando 71 mortos entre as 77 pessoas a bordo.

O acidente aconteceu entre o fim do dia 28 de novembro e a madrugada de 29 de novembro de 2016, na região de Cerro Gordo, atualmente chamada de Cerro Chapecoense, em La Unión, próximo a Medellín.

A tragédia teria sido causada pela falta de combustível, após o voo seguir sem parada para reabastecimento e sem respeitar a margem de segurança exigida.

Investigações apontaram que o acidente ocorreu devido a falhas do piloto e sócio da LaMia, Miguel Quiroga, da companhia aérea e de órgãos reguladores bolivianos.

Entre as vítimas estavam 19 jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes, funcionários, tripulantes e 20 jornalistas. Ao todo, 71 pessoas morreram.