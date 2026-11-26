Com a expulsão do volante uruguaio Nico Acevedo, na derrota por 1 a 0 para o Coritiba na última rodada do Campeonato Brasleiro, Caio Alexandre, que havia perdido espaço no elenco, deve voltar a titularidade no jogo contra o Botafogo, no sábado, 28.

O volante concedeu entrevista nesta quinta-feira, 26, na sala de imprensa do CT Evaristo de Macedo onde reconheceu sua queda de rendimento após lesão no músculo do reto femoral da coxa que o afastou dos gramados por três meses em 2025.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Busco a todo momento continuar melhorando para ajudar o Bahia, como foi em 2024 e 2025. Depois da lesão, tive uma queda de rendimento, sim. Mas todos os dias estou buscando melhorar.

Apesar disso, o atleta reconhece que o Esporte Clube Bahia teve um desempenho abaixo do esperado na partida contra o Coxa.

“Nós sabemos que a gente está devendo, principalmente para a gente e para o nosso torcedor. Tivemos um jogo abaixo contra o Coritiba, temos consciência disso, sabemos que estamos devendo. Chegamos para uma reta final que é de suma importância para a gente."

Jogo contra o Botafogo

O Glorioso é um dos cinco clubes que disputam as 2 vagas da zona de rebaixamento, se unindo a Remo e Chapecoense, já rebaixados. O clube carioca depende apenas de si e precisa de uma vitória ou dois empates para garantir a permanência na elite do Futebol Brasileiro.

Questionado, o volante tricolor reconhece a dificuldade do adversário, mas confia no elenco para superar o momento difícil.

“Chegamos para uma reta final que é de suma importância para a gente. São dois jogos que definem a nossa vida e o nosso objetivo, que é a vaga direta para a Libertadores. A gente sabe que precisa dar esse passo, sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, vamos enfrentar uma grande equipe que está brigando para se salvar. Sábado vai ser uma atmosfera difícil para nós, mas difícil para eles também.”

Recado para a torcida

O volante do esquadrão também comentou sobre o descontentamento da torcida diante das eliminações precoces na Copa do Brasil para o Remo, agora rebaixado, e na Libertadores para o O’Higgins, do Chile, que busca a classificação para a Libertadores através da copa chile, após de ficar na 12ª colocação na liga, de 16 times.

“Foi um ano difícil para nós, com saídas precoces de competições, mas eu acho que a gente ainda pode coroar o nosso ano com essa vaga direta para a Libertadores. Temos que estar muito focados, deixar o que passou de lado e acreditar que é possível. Vamos enfrentar um grande adversário, mas sabemos da nossa capacidade e já provamos isso no campeonato”

Alexandre também enviou um recado à torcida, afirmando que o recado precisa ser dado dentro de campo e que não iam deixar o psicológico se tornar um empecilho.

“A gente vem aqui e realmente tem que falar que vamos viver duas finais, mas a nossa atitude dentro do campo é que vai demonstrar para a gente e para o nosso torcedor que a gente está realmente em uma final. Conversamos isso internamente, sabemos que estamos devendo, saímos precocemente de muitas competições. Poderíamos ter feito um ano melhor em relação a isso, e é lá dentro de campo que vamos provar. Hoje temos duas opções: ou nos lamentamos, ou a gente fica de cabeça erguida e tenta no próximo jogo.”

Assista a entrevista na íntegra: