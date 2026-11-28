O Esporte Clube Bahia pode confirmar a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores já neste fim de semana. Atual sexto colocado da Série A, com 54 pontos e 14 vitórias, o Tricolor depende de uma combinação de resultados na 37ª rodada para garantir matematicamente a vaga, inclusive com possibilidade de avançar mesmo se perder para o Botafogo.

O primeiro fator que pode influenciar a disputa é a final da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Estudiantes, da Argentina, às 17h deste sábado, 28. O resultado da decisão define se o Campeonato Brasileiro terá seis ou sete vagas para a competição continental.

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Caso o Palmeiras conquiste o título, o Brasileirão terá um lugar adicional na Libertadores, formando o G-7. Se o time paulista terminar como vice-campeão, a classificação pelo campeonato nacional ficará restrita ao G-6.

Além do Bahia, Atlético-MG, RB Bragantino e Santos ainda disputam uma vaga na competição. O Galo soma 52 pontos, enquanto os outros dois concorrentes têm 50. São os únicos clubes que podem ultrapassar o Tricolor na classificação.

Bahia pode se classificar até com derrota

Se o Palmeiras provocar a abertura do G-7, o Esquadrão de Aço precisará apenas evitar que dois dos três concorrentes diretos ultrapassem sua pontuação para confirmar a vaga.

Um triunfo sobre o Botafogo garante matematicamente a classificação, independentemente dos outros resultados. Em caso de empate, o Tricolor também poderá assegurar a vaga, desde que Santos e Bragantino não vençam seus jogos.

Se perder no Rio de Janeiro, o Bahia precisará torcer por derrotas de Santos e Bragantino. Neste cenário, mesmo com os três pontos conquistados pelo Atlético-MG, o time baiano seguirá dentro da zona de classificação.

E se o Palmeiras perder?

Caso o Estudiantes conquiste a Libertadores, o Bahia terá um caminho mais reduzido para confirmar a vaga nesta rodada. Com apenas seis classificados pelo Brasileirão, o Tricolor precisará vencer o Botafogo e torcer por um tropeço do Atlético-MG diante do Vasco.

O time mineiro entra em campo às 19h30 deste domingo, 29. Se empatar ou perder, e o Bahia conquistar os três pontos no Rio de Janeiro, a classificação estará garantida matematicamente.

Neste cenário, qualquer resultado diferente de uma vitória diante do Botafogo adiará a definição para a última rodada. O Bahia terá como adversário final justamente o Atlético-MG, em confronto direto na Arena Fonte Nova, na quarta-feira, 2 de dezembro.

Time do Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

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