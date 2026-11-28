Siga o A TARDE no Google

Uma das principais promessas das categorias de base, Dell voltou a aparecer em uma lista de relacionados do Esporte Clube Bahia. O atacante viajou com a delegação tricolor para o Rio de Janeiro e fica à disposição para o duelo com o Botafogo. A informação foi publicada pelo Canal do Puco.

A ausência do centroavante de 18 anos durou mais de seis meses, um total de 199 dias. A última vez em que havia aparecido entre os relacionados foi em 13 de maio, na eliminação para o Remo na Copa do Brasil.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, Dell ficou à disposição no banco de reservas, mas não entrou em campo. Desde então, o jovem deixou de aparecer nas convocações do técnico Rogério Ceni para os compromissos do time profissional.

Esta será, no total, a nona oportunidade que Dell recebe no Brasileirão. Ele foi relacionado em outros oito jogos, tendo de fato atuado em quatro deles.

Botafogo x Bahia

O Bahia visita o Botafogo às 21h deste sábado, 28, no Nilton Santos, em confronto válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.