Siga o A TARDE no Google

Ex-técnico do Esporte Clube Bahia, Guto Ferreira conquistou seu sexto acesso à Série A do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, 27. O treinador comandou o Vila Nova na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pelo jogo de volta dos playoffs da Série B.

Com o resultado, o Tigre fechou o confronto com vantagem de 3 a 1 no placar agregado e garantiu o retorno à elite nacional após 41 anos.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A promoção representa um feito inédito para o Vila Nova na era dos pontos corridos do Brasileirão. A última participação do clube goiano na Série A havia sido em 1985.

'Rei do Acesso' chega a seis acessos à Série A

Com a conquista pelo Vila Nova, Guto Ferreira chegou a seis acessos à Primeira Divisão do futebol brasileiro. Antes de 2026, o treinador havia conseguido o feito com a Ponte Preta, em 2014, Bahia, em 2016, Internacional, em 2017, Sport, em 2019, e o Remo, no ano passado.

Com a sexta promoção, o 'Rei do Acesso', como é conhecido, ultrapassou Givanildo Oliveira e se isolou como o treinador com mais subidas à Série A.

Guto teve três passagens pelo Bahia

Guto Ferreira é conhecido da torcida tricolor por seus três trabalhos no Bahia. A primeira passagem começou em 2016, quando assumiu a equipe durante a disputa da Série B e conquistou o acesso à Primeira Divisão.

O treinador permaneceu no clube baiano até maio de 2017, período em que também conquistou a Copa do Nordeste, antes de assumir o Internacional.

Em 2018, Guto retornou ao Bahia para sua segunda passagem e se sagrou campeão do Campeonato Baiano. Dessa vez, permaneceu até junho, quando foi desligado do cargo.

Na temporada 2021, volta ao Esquadrão de Aço com o objetivo de garantir a permanência na Série A do Brasileirão. Apesar de não ter evitado o rebaixamento, permaneceu para a temporada seguinte e comandou a equipe em parte da Série B de 2022, antes de ser substituído por Enderson Moreira.