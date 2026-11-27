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O Esporte Clube Bahia anunciou, nesta sexta-feira, 27, um novo treinador para a equipe Sub-20. Gustavo Almeida chega aos Pivetes de Aço após passagem pelo Paulista de Jundiaí, onde foi coordenador técnico das categorias de base e treinador da mesma categoria.

Com 20 anos de experiência no futebol, Almeida acumula passagens por clubes como Palmeiras, Corinthians e Vasco da Gama.

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O profissional de 42 anos participou diretamente da formação de jogadores como Breno Bidon, Rayan e Estêvão, que já vestem a camisa da Seleção Brasileira.

Carreira de Gustavo Almeida

No Palmeiras, entre 2023 e 2024, Gustavo Almeida comandou o Sub-17 e foi auxiliar do Sub-20. Pelo Vasco, conquistou a tríplice coroa carioca de 2022, com os títulos do Campeonato Carioca, da Recopa e da Copa Rio Sub-17. Já no Corinthians, foi campeão paulista Sub-17 em 2021.

Bacharel em Esporte pela Universidade de São Paulo (USP) e com Licença A da CBF, Gustavo também tem experiência no futebol profissional, onde trabalhou entre 2025 e abril de 2026. Foi auxiliar técnico do Cuiabá e do Amazonas, clube pelo qual conquistou o Campeonato Amazonense de 2025.

Gustavo Almeida é o novo técnico da equipe Sub-20 do Bahia - Foto: Divulgação | Paulista

E Leonardo Galbes?

De acordo com o Bahia, Leonardo Galbes, que comandou o time Sub-20 nas últimas duas temporadas, assumirá nova função dentro do Grupo City.

Mais detalhes sobre o cargo não foram divulgados até o momento.