O Esporte Clube Bahia está classificado para a Copa Libertadores de 2027. Neste sábado, 28, o Tricolor venceu o Botafogo por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e assegurou matematicamente a presença na próxima edição do torneio continental.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço chegou aos 57 pontos e não pode mais ser ultrapassado por RB Bragantino e Santos, dois dos concorrentes que estão fora da zona de classificação. A conquista do Palmeiras na Libertadores, mais cedo, teve influência direta na disputa, já que ampliou para sete o número de vagas destinadas aos clubes brasileiros pelo cenário da competição nacional.

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Com a vitória sobre o Botafogo, o Bahia garantiu, no mínimo, uma vaga na segunda fase preliminar da Libertadores. A classificação representa a terceira participação consecutiva do clube no torneio. O Tricolor havia voltado à competição em 2025, depois de 36 anos de ausência, e disputou também a edição de 2026. Agora, terá novamente a oportunidade de representar o futebol baiano na principal competição de clubes da América do Sul.

Bahia ainda pode garantir vaga direta na fase de grupos

Apesar de assegurar a classificação continental, o Bahia ainda tem objetivos na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com 57 pontos, o Tricolor pode melhorar sua posição na tabela e terminar a competição na quinta colocação, atualmente ocupada pelo Athletico-PR.

Caso ultrapasse o clube paranaense, o Esquadrão garantirá uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. Para isso, precisará vencer o Atlético-MG na próxima quarta-feira, 2, na Arena Fonte Nova, e torcer por um tropeço do Athletico-PR, que ainda enfrenta Mirassol e São Paulo.

Bahia garantiu a vaga após vencer o Botafogo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Rebaixamento do Grêmio pode ajudar o Bahia

O Bahia também poderá chegar à fase de grupos mesmo sem ultrapassar o Furacão. Isso porque existe a possibilidade de o Grêmio ser rebaixado para a Série B. Finalista da Copa do Brasil, o clube gaúcho perderia o direito de disputar a Libertadores caso termine o Brasileirão na zona de rebaixamento. Nesse cenário, a vaga seria redistribuída, e o time baiano poderia herdar o acesso direto aos grupos caso permaneça na sexta colocação.

O Esquadrão também pode igualar sua melhor pontuação na era dos pontos corridos. Em 2025, terminou a Série A com 60 pontos, na sétima colocação. Para repetir a marca, precisará vencer o Atlético-MG na rodada de encerramento.