Destaque do Bahia, Dell busca artilharia da Copinha contra o Cruzeiro

O Bahia garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Coritiba por 2 a 0 nesta terça-feira, 14. O próximo desafio do Esquadrão será contra o Cruzeiro, na quinta-feira, 16, às 16h, no Estádio Luisão, em São Carlos, com transmissão ao vivo pelo sportv, onde o atacante Dell, destaque do Esquadrão na competição, vai buscar a artilharia. Atualmente com quatro gols marcados — dois deles contra o Coxa —, o Pivete de Aço está dois atrás de Ryan Francisco, que possui seis gols no torneio.

Utilizando sua equipe sub-17, o Bahia tem surpreendido na competição, já que o time sub-20 foi direcionado às primeiras rodadas do Campeonato Baiano, enquanto o elenco principal realiza a pré-temporada em Girona, na Espanha.

Além de Bahia x Cruzeiro, outros duelos das oitavas de final também estão definidos. Confira os confrontos e horários:

16h - Cruzeiro x Bahia, em São Carlos (sportv)

17h - Fluminense x São Paulo, em Jaú (Cazé TV)

18h30 - Guarani x Ferroviária, em Araraquara (sportv)

19h - Botafogo x Criciúma, em Bálsamo (Cazé TV)

A disputa da Copinha é em jogo único desde a segunda fase. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. A competição, que começou com 128 equipes, terá apenas 16 times avançando para a próxima etapa, com a final marcada para o dia 25 de janeiro, no aniversário da cidade de São Paulo, no Pacaembu.