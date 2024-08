Ferran Soteropolitano? CEO do Grupo City pode virar cidadão da capital

Ferran Soriano, CEO do Grupo City - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

O CEO do Grupo City, Ferran Soriano, está prestes a ser homenageado com o Título de Cidadão da Cidade do Salvador. A proposta é do vereador Edvaldo Brito (PSD) e foi protocolada nesta segunda-feira, 5, no sistema de consulta e acompanhamento de proposições da Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Leia mais:

>> Ceni cobra reação imediata: "Temos que buscar o objetivo traçado"

>> Monitorado pelo Bahia, atacante encaminha acerto com o Corinthians

Soriano é um dos mandatários do futebol mais conhecidos no mundo. Em maio de 2023, ele esteve em Salvador para formalizar a compra da SAF do Bahia e visitou algumas comunidades da capital baiana que receberão projetos do Tricolor.

Espanhol, nascido em Barcelona, Ferran Soriano tem 55 anos e mais de 25 anos de experiência em negócios em dez países, incluindo indústrias de bens de consumo, telecomunicações, aviação e, principalmente, futebol.