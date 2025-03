Jacuipense x Bahia: prováveis escalações e mais

Bahia enfrenta o Jacuipense neste domingo, 9 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia volta a campo neste domingo, 9, com um desafio crucial pela semifinal do Campeonato Baiano 2025. A equipe comandada por Rogério Ceni encara o Jacuipense no Joia da Princesa, em Feira de Santana, às 18h, precisando de uma vitória para avançar à decisão do estadual. No primeiro jogo, realizado na Arena Fonte Nova, o Tricolor sofreu sua primeira derrota com o time principal na temporada ao perder por 2 a 1 de virada.

Após o revés, Ceni ressaltou a importância da partida e afirmou que o Bahia tem a "obrigação" de chegar à final do Baianão. "Temos que ir lá, fazer um bom jogo, vencer e trazer a classificação. Apesar da derrota, ainda temos mais 90 minutos para reverter esse resultado. Montamos um elenco para jogar duas competições e temos a responsabilidade de dar conta do recado", afirmou o treinador.

Com a decisão pela Libertadores se aproximando – o Bahia encara o Boston River na quinta-feira, 13, pelo jogo de volta da terceira fase prévia do torneio continental –, Ceni deve preservar alguns titulares. Nomes como Lucho Rodríguez, Caio Alexandre e Éverton Ribeiro devem ser poupados para evitar desgaste.

O Jacuipense, por sua vez, chega embalado pela vitória conquistada em Salvador e busca fazer história ao eliminar o Bahia e alcançar a decisão do estadual. O técnico Rodrigo Ribeiro deve repetir a base da equipe que venceu na Fonte Nova.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes; Santiago Arias, Fredi (Kanu), David Duarte e Rezende (Zé Guilherme); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Cauly, Michel Araujo (Kayky) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, Everson, Weverton, Alex Cazumba; Thiago, Amaral, Firmino; Flavinho, Cesinha, Caique. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Ficha técnica

O que: Jacuipense x Bahia.

Local: Joia da Princesa, Feira de Santana.

Horário: 18h.

Onde assistir: TVE.