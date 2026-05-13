Juba se coloca à disposição para substituir Éverton Ribeiro no Bahia

Em grande fase, Luciano Juba admite conforto para exercer papel do camisa 10 tricolor. - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Em meio à grande fase vivida com a camisa do Esporte Clube Bahia, o lateral-esquerdo Luciano Juba abriu a possibilidade de atuar em uma função mais centralizada no setor ofensivo da equipe. Durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 12, no CT Evaristo de Macedo, o camisa 46 afirmou que se sente confortável para desempenhar um papel semelhante ao de Éverton Ribeiro dentro do esquema montado por Rogério Ceni.



A declaração acontece justamente em um momento em que o meia tricolor, aos 37 anos, passa a ter sua minutagem administrada com mais cautela. Ídolo e referência técnica do elenco, Éverton Ribeiro vive a reta final da carreira, cenário que faz crescer internamente a discussão sobre possíveis alternativas para a função exercida pelo camisa 10.



Juba, por sua vez, demonstrou naturalidade ao comentar a possibilidade de atuar mais por dentro, destacando a dinâmica do modelo de jogo adotado pelo Bahia.

É função que eu me sinto muito à vontade para fazer (sobre jogar no lugar de Éverton Ribeiro) Luciano Juba - jogador do Bahia

“Acho que no sistema que a gente vem jogando, eu jogo muito por dentro, muito perto do Everton Ribeiro, do Caio Alexandre quando joga, do Jean Lucas, do Nico Acevedo também quando vem por dentro [...] É função que eu me sinto muito à vontade para fazer, mas, com certeza, o professor Rogério Ceni sabe onde que a gente pode dar o nosso melhor e onde a gente pode ajudar o time. Eu confio que ele vai escolher o melhor posicionamento para cada um de nós”, afirmou o jogador.



Embora seja lateral-esquerdo de origem, Luciano Juba flutua no sistema tricolor. Durante a construção ofensiva, o atleta frequentemente abandona o corredor lateral para circular pelo meio-campo, aproximando-se dos armadores e participando diretamente da criação das jogadas.



A movimentação tem refletido diretamente nos números do jogador em 2026. Um dos principais destaques da equipe na temporada, Juba soma oito gols e três assistências em 20 partidas, dividindo a artilharia do Bahia com Willian José. O camisa 46 também lidera o ranking de gols do clube no Campeonato Brasileiro.



Presente na pré-lista de Carlo Ancelotti visando a Copa do Mundo de 2026, Juba vive o momento mais valorizado da carreira desde que chegou ao Bahia.