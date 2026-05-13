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SUBSTITUTO?

Juba se coloca à disposição para substituir Éverton Ribeiro no Bahia

Destaque do Bahia em 2026, lateral afirmou que se sente confortável para atuar na função exercida pelo camisa 10 tricolor

Téo Mazzoni
Por
Em grande fase, Luciano Juba admite conforto para exercer papel do camisa 10 tricolor.
Em grande fase, Luciano Juba admite conforto para exercer papel do camisa 10 tricolor. -

Em meio à grande fase vivida com a camisa do Esporte Clube Bahia, o lateral-esquerdo Luciano Juba abriu a possibilidade de atuar em uma função mais centralizada no setor ofensivo da equipe. Durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 12, no CT Evaristo de Macedo, o camisa 46 afirmou que se sente confortável para desempenhar um papel semelhante ao de Éverton Ribeiro dentro do esquema montado por Rogério Ceni.

A declaração acontece justamente em um momento em que o meia tricolor, aos 37 anos, passa a ter sua minutagem administrada com mais cautela. Ídolo e referência técnica do elenco, Éverton Ribeiro vive a reta final da carreira, cenário que faz crescer internamente a discussão sobre possíveis alternativas para a função exercida pelo camisa 10.

Juba, por sua vez, demonstrou naturalidade ao comentar a possibilidade de atuar mais por dentro, destacando a dinâmica do modelo de jogo adotado pelo Bahia.

É função que eu me sinto muito à vontade para fazer (sobre jogar no lugar de Éverton Ribeiro)
Luciano Juba - jogador do Bahia

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“Acho que no sistema que a gente vem jogando, eu jogo muito por dentro, muito perto do Everton Ribeiro, do Caio Alexandre quando joga, do Jean Lucas, do Nico Acevedo também quando vem por dentro [...] É função que eu me sinto muito à vontade para fazer, mas, com certeza, o professor Rogério Ceni sabe onde que a gente pode dar o nosso melhor e onde a gente pode ajudar o time. Eu confio que ele vai escolher o melhor posicionamento para cada um de nós”, afirmou o jogador.

Embora seja lateral-esquerdo de origem, Luciano Juba flutua no sistema tricolor. Durante a construção ofensiva, o atleta frequentemente abandona o corredor lateral para circular pelo meio-campo, aproximando-se dos armadores e participando diretamente da criação das jogadas.

A movimentação tem refletido diretamente nos números do jogador em 2026. Um dos principais destaques da equipe na temporada, Juba soma oito gols e três assistências em 20 partidas, dividindo a artilharia do Bahia com Willian José. O camisa 46 também lidera o ranking de gols do clube no Campeonato Brasileiro.

Presente na pré-lista de Carlo Ancelotti visando a Copa do Mundo de 2026, Juba vive o momento mais valorizado da carreira desde que chegou ao Bahia.

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Esporte Clube Bahia Everton Ribeiro Luciano Juba

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