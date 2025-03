Marcos Felipe exalta "suporte" do Bahia e avalia atuação na altitude

Marcos Felipe, goleiro do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O goleiro Marcos Felipe foi o escolhido para ser o goleiro titular do Bahia na segunda fase da Libertadores, contra o The Strongest, em La Paz, na Bolívia. Questionado sobre os efeitos sentidos em meio aos 3650 metros de altitude, o goleiro exaltou o "suporte necessário" do clube para o duelo de ida e revelou "confiança" para garantir a classificação na partida de volta.

"A preparação foi muito boa, tivemos todo o suporte possível para que nós pudessemos ter feito um bom trabalho. Procuramos trabalhar bastante a velocidade da bola, que tem uma diferença, e no jogo eu me senti muito bem, tava confiante para contribuir e voltar com um bom resultado", disse o jogador.

O Tricolor não entrava em campo pela Libertadores há 35 anos e voltou a disputar a competição na última terça-feira, 18. Ciente do grande feito de representar o Tricolor no retorno à competição internacional, Marcos Felipe avaliou sua atuação como "à altura" e projetou o jogo de volta.

"Fico muito feliz e honrado com a oportunidade que o professor Rogério me deu e graças a Deus eu consegui contribuir à altura par ajudar a trazer um bom resultado para casa. Sabemos que é jogo histórico, a muito tempo isso não acontecia. Estamos confiantes sim com a classificação, esperamos fazer um grande jogo na terça-feira", concluiu.

O Tricolor volta a campo neste sábado, às 18h30, para enfrentar a Juazeirense, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano. Pela Liberta, o Esquadrão enfrenta o The Strongest na próxima terça-feira, 25, às 21h30, na Arena Fonte Nova.