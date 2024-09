Números do Bahia contra outros times cariocas podem servir de inspiração

- Foto: Leticia Martins / EC Bahia

O maior desafio do Tricolor de Aço na temporada acontece amanhã. Diante do Flamengo, fora de casa, o Bahia vai precisar reverter o placar do jogo de ida das quartas da Copa do Brasil (1 a 0) se quiser, pela primeira vez na história, chegar às semi da competição nacional.

Embora o retrospecto recente diante do Rubro-Negro carioca seja bem negativo para o clube baiano (perdeu todas os nove duelos que fizeram desde o Campeonato Brasileiro de 2019), existe um recorte de análise em que o Esquadrão pode usar para aumentar sua esperança de passar de fase: os números contra os outros três principais times do Rio, sobretudo na Era City.

Leia também:

O atual campeão da América é a equipe carioca que mais vezes venceu o Bahia levando em conta os últimos cinco jogos: o Flu levou a melhor em dois deles. Nos outros três Tricolor triunfou.

O Botafogo, que time que foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil pelos comandados do técnico Rogério Ceni, venceu apenas um confronto no mesmo intervalo de jogos. O Bahia ganhou duas vezes e em uma oportunidade o embate terminou em empate.



O Vasco é quem mais sofreu nas lutas contra o Super-Homem Tricolor: o Bahia venceu três vezes o Gigante da Colina, perdeu só uma vez, e o placar ficou em igualdade em outra. Se for levado em consideração os últimos dez duelos entre as equipes, só duas vezes o Cruz-Maltino venceu, enquanto perdeu cinco vezes.

Outro recorte que pode ser de interesse para a massa azul, branca e vermelha é a estatística do Bahia em jogos no Rio de Janeiro desde que virou SAF (também excluindo as partidas contra o Fla): duas vezes (em seis confrontos) o clube baiano se sagrou vencedor em terras cariocas nesse período. A vitória mais recente válida pela Série A, quando superou o Botafogo no Nilton Santos.

Se o Bahia quiser quebrar a sequência negativa contra o Flamengo e seguir vivo no torneio, precisará de uma atuação exemplar. O Tricolor de Aço busca inspiração em seus bons números contra os outros times cariocas e no desempenho longe de casa para quebrar o tabu diante do Mengão. A equipe, agora, precisa levar o espírito de superação para o Maracanã, onde uma virada histórica pode ser o trampolim que o time precisa para atingir o topo ainda em 2024.

Jogo da vida

Que a partida de amanhã vai definir a temporada do Bahia, ninguém duvida. O elenco está focado em fazer uma grande exibição para poder colocar seu nome da história do clube, já que, caso elimine o Flamengo, será um feito inédito.

Quem demonstrou saber da importância do confronto foi o zagueiro Gabriel Xavier, em entrevista coletiva concedida ontem. O jogador definiu o embate como “o jogo do ano” para o Tricolor: “É, com certeza, jogo da minha vida. [...] O jogo mais importante para mim. A gente sabe da importância que é para o clube a gente fazer história. Estamos bem focados para fazer um grande jogo e conseguir a classificação”, comentou.

Na mesma entrevista, o atleta reconheceu a força do Flamengo e fez questão de explicar que precisaria ser feito para o Bahia levar a melhor no confronto de amanhã.

“A gente sabe da dificuldade que será o jogo, da qualidade do nosso adversário. Não vale só fazer gol, temos que voltar a ser sólidos defensivamente e não sofrer gols. [...] temos que manter o nível de atenção que foi no primeiro jogo, mas com alguns pontos maiores de atenção, principalmente nas bolas paradas”, completou.