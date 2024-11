Terceiro cartão amarelo tira zagueiro e meia de próximo jogo do Bahia

Técnico Rogério Ceni deixa o campo com os jogadores do Bahia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O técnico Rogério Ceni ganhou dois novos desfalques para o próximo jogo do Bahia, pela 33ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Gabriel Xavier e o meia Jean Lucas receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 0 diante do São Paulo e cumprirão suspensão automática no confronto contra o Juventude.

O argentino Victor Cuesta deve substituir o zagueiro revelado na base do Bahia e fazer dupla com Kanu. David Duarte e Vitor Hugo também aparecem como opção para o comandante tricolor. No meio, a principal opção é o uruguaio Acevedo, que retornou de lesão e tem entrado nos últimos jogos.

Por outro lado, Ceni terá o polivalente Thaciano à sua disposição. O jogador cumpriu suspensão automática no jogo contra o São Paulo e pode voltar ao time titular do Bahia no próximo jogo do Brasileirão.

O confronto entre Bahia e Juventude está marcado para as 19h de sábado, 9, pela 33ª rodada do Brasileirão. O jogo será realizado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.