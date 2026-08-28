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CAMPEONATO BRASILEIRO

Adversário do Vitória, Atlético-MG tem maior série invicta da Série A

Galo não perde há 12 jogos e chega embalado para enfrentar o Leão neste sábado, 29

Téo Mazzoni
Por
Atlético-MG chega invicto há 12 jogos para enfrentar o Vitória
Atlético-MG chega invicto há 12 jogos para enfrentar o Vitória - Foto: Pedro Souza / Atlético

O próximo adversário do Esporte Clube Vitória, o Atlético-MG, detém a maior invencibilidade entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, 29, às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela 25ª rodada do certame.

A última derrota do Galo na atual temporada aconteceu há três meses, contra o Corinthians, antes da Copa do Mundo. Desde então, o clube mineiro acumula 12 partidas sem perder, sendo seis vitórias e seis empates no período. A sequência contempla jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana.

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Confira a invencibilidade do Atlético-MG:

  • 25/08 – Quartas de final da Copa do Brasil: Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG
  • 22/08 – 24ª rodada do Brasileirão: Internacional 0 x 0 Atlético-MG
  • 19/08 – Oitavas de final da Sul-Americana: Atlético-MG 2 x 2 Bragantino
  • 16/08 – 23ª rodada do Brasileirão: Atlético-MG 3 x 0 Grêmio
  • 12/08 – Oitavas de final da Sul-Americana: Bragantino 0 x 1 Atlético-MG
  • 08/08 – 22ª rodada do Brasileirão: Remo 2 x 2 Atlético-MG
  • 04/08 – Oitavas de final da Copa do Brasil: Juventude 0 x 1 Atlético-MG
  • 01/08 – Oitavas de final da Copa do Brasil: Atlético-MG 0 x 0 Juventude
  • 26/07 – 20ª rodada do Brasileirão: Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG
  • 21/07 – 19ª rodada do Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia
  • 31/05 – 18ª rodada do Brasileirão: Vasco 0 x 1 Atlético-MG
  • 27/05 – Fase de grupos da Sul-Americana: Atlético-MG 1 x 0 Academia Puerto Cabello

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Atlético-MG também vive boa sequência no Brasileirão

Considerando apenas os jogos da Série A, o Atlético-MG também aparece entre os clubes com as maiores sequências de invencibilidade da competição. O Galo não perde no Brasileirão há seis partidas e possui a quarta maior sequência sem derrota do certame, atrás apenas de Athletico-PR, Fluminense e Bahia.

Veja a sequência sem perder do Galo no Brasileirão:

  • 22/08 – 24ª rodada do Brasileirão: Internacional 0 x 0 Atlético-MG
  • 16/08 – 23ª rodada do Brasileirão: Atlético-MG 3 x 0 Grêmio
  • 08/08 – 22ª rodada do Brasileirão: Remo 2 x 2 Atlético-MG
  • 26/07 – 20ª rodada do Brasileirão: Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG
  • 21/07 – 19ª rodada do Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia
  • 31/05 – 18ª rodada do Brasileirão: Vasco 0 x 1 Atlético-MG

Situação no Campeonato Brasileiro

Em busca de vencer pela primeira vez como visitante no Campeonato Brasileiro de 2026, o Vitória encara um adversário fortalecido pela sua invencibilidade recente.

O Leão da Barra possui 29 pontos na classificação e ocupa a 12ª colocação, com vantagem de cinco pontos para a zona de rebaixamento. No entanto, é importante destacar que boa parte dos concorrentes na parte de baixo da tabela ainda tem um jogo a menos.

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Tags

Atlético-MG campeonato brasileiro esporte clube vitória

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