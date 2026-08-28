Adversário do Vitória, Atlético-MG tem maior série invicta da Série A

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O próximo adversário do Esporte Clube Vitória, o Atlético-MG, detém a maior invencibilidade entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, 29, às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela 25ª rodada do certame.

A última derrota do Galo na atual temporada aconteceu há três meses, contra o Corinthians, antes da Copa do Mundo. Desde então, o clube mineiro acumula 12 partidas sem perder, sendo seis vitórias e seis empates no período. A sequência contempla jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana.

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Confira a invencibilidade do Atlético-MG:

25/08 – Quartas de final da Copa do Brasil: Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG

22/08 – 24ª rodada do Brasileirão: Internacional 0 x 0 Atlético-MG

19/08 – Oitavas de final da Sul-Americana: Atlético-MG 2 x 2 Bragantino

16/08 – 23ª rodada do Brasileirão: Atlético-MG 3 x 0 Grêmio

12/08 – Oitavas de final da Sul-Americana: Bragantino 0 x 1 Atlético-MG

08/08 – 22ª rodada do Brasileirão: Remo 2 x 2 Atlético-MG

04/08 – Oitavas de final da Copa do Brasil: Juventude 0 x 1 Atlético-MG

01/08 – Oitavas de final da Copa do Brasil: Atlético-MG 0 x 0 Juventude

26/07 – 20ª rodada do Brasileirão: Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG

21/07 – 19ª rodada do Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia

31/05 – 18ª rodada do Brasileirão: Vasco 0 x 1 Atlético-MG

27/05 – Fase de grupos da Sul-Americana: Atlético-MG 1 x 0 Academia Puerto Cabello





Atlético-MG também vive boa sequência no Brasileirão

Considerando apenas os jogos da Série A, o Atlético-MG também aparece entre os clubes com as maiores sequências de invencibilidade da competição. O Galo não perde no Brasileirão há seis partidas e possui a quarta maior sequência sem derrota do certame, atrás apenas de Athletico-PR, Fluminense e Bahia.



Veja a sequência sem perder do Galo no Brasileirão:

22/08 – 24ª rodada do Brasileirão: Internacional 0 x 0 Atlético-MG

16/08 – 23ª rodada do Brasileirão: Atlético-MG 3 x 0 Grêmio

08/08 – 22ª rodada do Brasileirão: Remo 2 x 2 Atlético-MG

26/07 – 20ª rodada do Brasileirão: Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG

21/07 – 19ª rodada do Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia

31/05 – 18ª rodada do Brasileirão: Vasco 0 x 1 Atlético-MG





Situação no Campeonato Brasileiro

Em busca de vencer pela primeira vez como visitante no Campeonato Brasileiro de 2026, o Vitória encara um adversário fortalecido pela sua invencibilidade recente.

O Leão da Barra possui 29 pontos na classificação e ocupa a 12ª colocação, com vantagem de cinco pontos para a zona de rebaixamento. No entanto, é importante destacar que boa parte dos concorrentes na parte de baixo da tabela ainda tem um jogo a menos.