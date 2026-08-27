Atlético x Vitória: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

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Após a derrota para o Vasco na Copa do Brasil, o Esporte Clube Vitória agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra visita o Atlético-MG no próximo sábado, 29, às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada.

Como chega o Vitória?

Embora faça campanha estável na Série A, o Vitória vem de derrota no clássico BaVi. O time de Jair Ventura soma 29 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela, um ponto atrás do Botafogo, pior colocado dentro do grupo dos 11 clubes que se classificam à Copa Sul-Americana 2027.

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Como chega o Atlético-MG?

Invicto há 12 jogos, o Atlético-MG vive seu melhor momento na temporada. Vivo em três competições, o time mineiro deu um salto na tabela e atualmente é o 9º colocado, com 33 pontos. O técnico Eduardo Domínguez, no entanto, deve preservar atletas visando à Copa do Brasil.

Transmissão de Atlético-MG x Vitória

Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Atlético: Everson; Natanael, Vitão e Vitor Hugo; Preciado, Cissé, Tomás Pérez e Pascini; Alan Minda, Dudu e Thiago Borbas. Técnico: Eduardo Domínguez

Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano, Brítez, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques

Atlético: Léo Duarte, Lyanco, Victor Hugo e Igor Gomes (lesionados); Ruan Tressoldi (concussão).

Vitória: Baralhas, Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes (lesionados); Cacá (suspenso).

Arbitragem

Árbitro : Edina Alves Batista (SP)

: Edina Alves Batista (SP) Assistente 1 : Neuza Inês Back (SP)

: Neuza Inês Back (SP) Assistente 2 : Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Quarto árbitro : Robson Babinski (PR)

: Robson Babinski (PR) VAR : Douglas Schwengber da Silva (RS)

Palpites de Atlético-MG x Vitória