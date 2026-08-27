E.C.VITÓRIA
Vitória completa 10 jogos após pausa para Copa e números preocupam
Leão da Barra caiu de rendimento no segundo semestre de 2026
O primeiro semestre do futebol brasileiro terminou com o Esporte Clube Vitória em alta. Campeão da Copa do Nordeste, estável no Brasileirão e vivo na Copa do Brasil, o Rubro-Negro dava indícios de uma temporada marcante em 2026. Após a pausa da Copa do Mundo, no entanto, a situação vem mudando.
Depois de confirmar o título regional ao bater o Fortaleza nas finais, em 6 de junho, o Vitória ficou mais de um mês sem jogar e voltou a campo apenas no dia 16 de julho. O resultado foi 1 a 0 sobre o Vasco no Barradão, pela Série A, mas a sequência não foi positiva.
Desde o duelo com o time carioca na retomada do calendário nacional, o Leão da Barra disputou 10 jogos por todas as competições e perdeu seis deles. Os outros resultados foram três vitórias e um empate com grande atuação do goleiro Lucas Arcanjo.
Dentro deste recorte de 10 partidas, a equipe comandada por Jair Ventura marcou somente seis gols e sofreu 13. O saldo é de sete gols negativos e nenhuma bola na rede nos compromissos como visitante. O aproveitamento geral de 33,33%.
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Jogos do Vitória no segundo semestre de 2026
- Vitória 1x0 Vasco - Brasileirão
- Botafogo 0x0 Vitória - Brasileirão
- Remo 2x0 Vitória - Brasileirão
- Vitória 0x4 Palmeiras - Brasileirão
- Athletico 2x0 Vitória - Copa do Brasil
- Vitória 4x0 Athletico - Copa do Brasil
- Flamengo 2x0 Vitória - Brasileirão
- Vitória 1x0 Botafogo - Brasileirão
- Vitória 0x2 Bahia - Brasileirão
- Vasco 1x0 Vitória - Copa do Brasil
Situação no Campeonato Brasileiro
O Vitória já havia somado 22 pontos em 18 rodadas antes da pausa para o Mundial, com aproveitamento de 40,74%. Após o retorno do Campeonato Brasileiro, contudo, a equipe baiana disputou 21 pontos e conquistou apenas sete — quatro derrotas, um empate e duas vitórias, com campanha de 33,33%.
Até o momento, o Leão da Barra possui 29 pontos na classificação (12º colocado) e vantagem de cinco para a zona de rebaixamento. Porém, é válido destacar que boa parte dos concorrentes na parte baixa da tabela estão com um jogo a menos.
O próximo compromisso, inclusive, é pelo Brasileirão. Em busca de vencer pela primeira vez como visitante na Série A, o Rubro-Negro visita o Atlético-MG no sábado, 29, às 18h30, na Arena MRV, pela 25ª rodada.