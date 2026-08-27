Vitória completa 10 jogos após pausa para Copa e números preocupam

O primeiro semestre do futebol brasileiro terminou com o Esporte Clube Vitória em alta. Campeão da Copa do Nordeste, estável no Brasileirão e vivo na Copa do Brasil, o Rubro-Negro dava indícios de uma temporada marcante em 2026. Após a pausa da Copa do Mundo, no entanto, a situação vem mudando.

Depois de confirmar o título regional ao bater o Fortaleza nas finais, em 6 de junho, o Vitória ficou mais de um mês sem jogar e voltou a campo apenas no dia 16 de julho. O resultado foi 1 a 0 sobre o Vasco no Barradão, pela Série A, mas a sequência não foi positiva.

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Desde o duelo com o time carioca na retomada do calendário nacional, o Leão da Barra disputou 10 jogos por todas as competições e perdeu seis deles. Os outros resultados foram três vitórias e um empate com grande atuação do goleiro Lucas Arcanjo.

Dentro deste recorte de 10 partidas, a equipe comandada por Jair Ventura marcou somente seis gols e sofreu 13. O saldo é de sete gols negativos e nenhuma bola na rede nos compromissos como visitante. O aproveitamento geral de 33,33%.

Jogos do Vitória no segundo semestre de 2026

Vitória 1x0 Vasco - Brasileirão

Botafogo 0x0 Vitória - Brasileirão

Remo 2x0 Vitória - Brasileirão

Vitória 0x4 Palmeiras - Brasileirão

Athletico 2x0 Vitória - Copa do Brasil

Vitória 4x0 Athletico - Copa do Brasil

Flamengo 2x0 Vitória - Brasileirão

Vitória 1x0 Botafogo - Brasileirão

Vitória 0x2 Bahia - Brasileirão

Vasco 1x0 Vitória - Copa do Brasil

Situação no Campeonato Brasileiro

O Vitória já havia somado 22 pontos em 18 rodadas antes da pausa para o Mundial, com aproveitamento de 40,74%. Após o retorno do Campeonato Brasileiro, contudo, a equipe baiana disputou 21 pontos e conquistou apenas sete — quatro derrotas, um empate e duas vitórias, com campanha de 33,33%.

Até o momento, o Leão da Barra possui 29 pontos na classificação (12º colocado) e vantagem de cinco para a zona de rebaixamento. Porém, é válido destacar que boa parte dos concorrentes na parte baixa da tabela estão com um jogo a menos.

Parte de baixo da tabela do Brasileirão 2026 - Foto: Reprodução | Google

O próximo compromisso, inclusive, é pelo Brasileirão. Em busca de vencer pela primeira vez como visitante na Série A, o Rubro-Negro visita o Atlético-MG no sábado, 29, às 18h30, na Arena MRV, pela 25ª rodada.