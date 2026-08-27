Sem vencer fora, Jair compara Vitória com campeão da Libertadores

A derrota do Esporte Clube Vitória por 1 a 0 diante do Vasco, nesta quarta-feira, 26, pelas quartas de final da Copa do Brasil, marcou mais um jogo da equipe comandada por Jair Ventura sem vencer fora de casa, dessa vez em São Januário, no Rio de Janeiro.

Mesmo atuando boa parte do jogo de ida com um homem a mais em campo, o Vitória pouco assustou o time carioca e conheceu sua 11ª derrota em 15 partidas como visitante válidas por competições nacionais (Brasileirão e Copa do Brasil).

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Em entrevista coletiva, o treinador rubro-negro lamentou a sequência negativa como visitante e ressaltou: "A gente tem que trocar as palavras por atitudes", ao comentar sobre o que fazer para mudar esse cenário.

"Não adianta vir aqui repetir as coisas e não entregar a resposta dentro de campo. Nós somos responsáveis por isso, batemos muito na tecla desse jogo, estamos tentando, mas não está sendo suficiente. A gente tem que se reinventar", afirmou Jair.

O profissional de 47 anos também voltou a afirmar que assume a culpa pelos maus resultados longe de Salvador. "A gente não consegue vencer fora, então eu tenho que falar as mesmas coisas, porque são sempre as mesmas derrotas. Ninguém está satisfeito, mas estou aqui para assumir responsabilidade".

Jair compara Vitória com Atlético-MG de 2013

Embora tenha reconhecido os problemas do seu time fora do Barradão, Jair Ventura chegou a comparar a situação do Vitória com a do Atlético-MG em 2013, que se sagrou campeão da Copa Libertadores sem vencer como visitante nas três fases decisivas (quartas, semis e finais).

"Vamos continuar tentando, não posso jogar a toalha, isso eu nunca fiz e nunca vou fazer. Não é o que a gente quer. O Galo já foi campeão da Libertadores perdendo todas fora e revertendo. Se tiver que ser campeão assim, eu quero", relembrou.

Jair Ventura à beira do gramado de São Januário - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória não é o único nessa situação

O técnico ainda finalizou sua fala deixando claro: vencer fora de casa é um desafio para todos os clubes. "Não somos o único time que não venceu fora, tem outras equipes que também não venceram. Mas diferente dessas equipes, estamos com bastante pontos acima deles".

"Não é o que a gente quer, temos que tomar conta do nosso time, mas se fosse fácil todo mundo seria campeão. Estamos no meio de tabela, mas não estamos acomodados", finalizou Ventura.