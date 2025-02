Após Ba-Vi, Vitória se reapresenta e foca na Copa do Nordeste

Treino do Vitória na manhã deste domingo, 2 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O elenco do Vitória se reapresentou na manhã deste domingo, 2, no CT Manoel Pontes Tanajura, após o empate sem gols com o Bahia no primeiro Ba-Vi da temporada. A equipe iniciou a preparação visando o próximo compromisso pela Copa do Nordeste, contra o Sousa-PB, na terça-feira, 3, no Barradão.

As atividades do dia foram divididas em duas partes. Os atletas que iniciaram a partida contra o Bahia seguiram o protocolo pós-jogo, realizando trabalhos regenerativos na academia. Enquanto isso, os demais jogadores participaram de um treino de transição com posse de bola no campo, sob o comando do técnico Thiago Carpini, que contou ainda com a presença de alguns atletas da base.

No departamento médico, alguns jogadores seguem em recuperação. Caio Vinícius e Camutanga estão em fase de transição, enquanto Gabriel realiza tratamento para tendinite patelar, tendo participado do treino com algumas restrições.

A programação do Leão prevê repouso na manhã desta segunda-feira, 3, e apresentação às 17h. Logo em seguida, o elenco treina no Barradão e entra em concentração para o jogo contra o Sousa-PB, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. A partida está marcada para as 21h30.