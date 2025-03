Atleta do Náutico prevê título da Copa do Brasil após vencer o Vitória

Marcos Ytalo, lateral do Náutico - Foto: Junior Damasceno | Náutico

Um momento inusitado marcou o pós-jogo da classificação do Náutico sobre o Vitória na segunda fase da Copa do Brasil. Autor de um dos gols do triunfo por 2 a 0 diante do Rubro-Negro, o lateral Marcos Ytalo deu uma aula de sinceridade em entrevista na saída do gramado e não escondeu a confiança da equipe em fazer história na competição, chegando até a profetizar o título.

“Estava lendo antes de vir ao jogo que a vez que o Náutico foi mais longe [na Copa do Brasil] foi em 1990, quando foi semifinalista e perdeu para o Flamengo. E nós estamos escrevendo uma história. E eu acredito e eu profetizo que nós vamos chegar até a semifinal. E por que não ao título?”, comentou o defensor.

O Timbu encerrou a invencibilidade de 22 jogos sem derrotas do Vitória e, evidentemente, o feito também foi pauta na entrevista ao Sportv. “Essa vitória é muito importante para nós, que a gente vinha de uma sequência negativa. E nada mais, nada menos hoje, diante de um rival que não perdia a 22 jogos”, concluiu.

Antes de enfrentar o Vitória, o Náutico vivia uma fase conturbada, tendo sofrido com a recente eliminação nas quartas de final do Campeonato Pernambucano dentro de casa para o Retrô. Além disso, o Alvirrubro passava por uma sequência negativa de quatro jogos sem vencer.