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BRASILEIRÃO

Atlético-MG sofre desfalque de peso às vésperas do duelo com Vitória

Titular sofreu um trauma no pé esquerdo e está fora do duelo deste sábado, 29

Téo Mazzoni
Por
Atlético-MG sofre desfalque de peso antes do jogo contra o Vitória
Atlético-MG sofre desfalque de peso antes do jogo contra o Vitória - Foto: Pedro Souza / Atlético

O Atlético-MG terá um desfalque importante para o confronto com o Esporte Clube Vitória pela Série A do Campeonato Brasileiro. O clube informou, na tarde desta sexta-feira, 28, que o goleiro Everson sofreu um trauma no pé esquerdo e não estará à disposição para a partida deste sábado, 29. As equipes se enfrentam às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Brasileirão.


O clube mineiro não informou o prazo estimado para recuperação do goleiro. Com a ausência de Everson, a tendência é que o técnico Eduardo Domínguez promova a entrada de Gabriel Delfim, reserva imediato do camisa 22, entre os titulares.

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Everson ficará fora pela segunda vez em 2026

A partida contra o Vitória será apenas a segunda em que Everson desfalcará o Atlético na temporada de 2026.

A primeira ausência ocorreu em 14 de janeiro, durante o Campeonato Mineiro. Na oportunidade, Gabriel Delfim foi titular no empate por 1 a 1 com o North.

O goleiro agora terá uma nova oportunidade de começar uma partida pelo Atlético, desta vez em um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro.

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Victor Hugo é liberado pelo departamento médico

Além da notícia envolvendo Everson, o Atlético também recebeu uma atualização positiva nesta sexta-feira.

O meio-campista Victor Hugo foi liberado pelo departamento médico e voltou a ficar à disposição de Eduardo Domínguez para a sequência da temporada.

A presença do jogador, no entanto, dependerá da avaliação da comissão técnica para a partida contra o Vitória.

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Tags

Atlético-MG campeonato brasileiro esporte clube vitória

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