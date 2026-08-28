BRASILEIRÃO
Atlético-MG sofre desfalque de peso às vésperas do duelo com Vitória
Titular sofreu um trauma no pé esquerdo e está fora do duelo deste sábado, 29
O Atlético-MG terá um desfalque importante para o confronto com o Esporte Clube Vitória pela Série A do Campeonato Brasileiro. O clube informou, na tarde desta sexta-feira, 28, que o goleiro Everson sofreu um trauma no pé esquerdo e não estará à disposição para a partida deste sábado, 29. As equipes se enfrentam às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Brasileirão.
🏥 𝗗𝗠 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮— Atlético (@Atletico) August 28, 2026
O meio-campista Victor Hugo foi liberado pelo DM e está à disposição do técnico Eduardo Domínguez para a sequência da temporada.
Com trauma no pé esquerdo, o goleiro Everson está fora do jogo contra o Vitória, neste sábado, na Arena MRV. pic.twitter.com/k7r4YFR3oR
O clube mineiro não informou o prazo estimado para recuperação do goleiro. Com a ausência de Everson, a tendência é que o técnico Eduardo Domínguez promova a entrada de Gabriel Delfim, reserva imediato do camisa 22, entre os titulares.
Everson ficará fora pela segunda vez em 2026
A partida contra o Vitória será apenas a segunda em que Everson desfalcará o Atlético na temporada de 2026.
A primeira ausência ocorreu em 14 de janeiro, durante o Campeonato Mineiro. Na oportunidade, Gabriel Delfim foi titular no empate por 1 a 1 com o North.
O goleiro agora terá uma nova oportunidade de começar uma partida pelo Atlético, desta vez em um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro.
Leia Também:
Victor Hugo é liberado pelo departamento médico
Além da notícia envolvendo Everson, o Atlético também recebeu uma atualização positiva nesta sexta-feira.
O meio-campista Victor Hugo foi liberado pelo departamento médico e voltou a ficar à disposição de Eduardo Domínguez para a sequência da temporada.
A presença do jogador, no entanto, dependerá da avaliação da comissão técnica para a partida contra o Vitória.