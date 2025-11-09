Menu
E.C.VITÓRIA
E.C.VITÓRIA

Caso Lucas Halter: Mota rebate Botafogo e cita dívida antiga por Elkeson

Presidente do Leão afirma que tentou negociar com a equipe carioca

Redação

Por Redação

09/11/2025 - 22:05 h
Fábio Mota, presidente do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória -

Fábio Mota, presidente do Vitória, explicou a situação de Lucas Halter após um CEO do Botafogo afirmar que o Leão não pagou a multa para que o zagueiro atuasse na partida deste domingo, que terminou empatada em 0 a 0.

“Desrespeitoso seria se o Vitória não tivesse procurado o Botafogo. Eu gosto muito do Thairo, acho que ele está desinformado. Passamos a semana toda tentando fazer um acordo. Foram discussões exaustivas a semana inteira. Vitória queria abater a multa do valor do Halter da compra que será feita. Não teve acordo”, declarou Mota.

O presidente do Leão argumentou também que Halter já é jogador em definitivo do Vitória por bater as metas do contrato de empréstimo. Além disso, ele lembrou de uma dívida da equipe carioca por Elkeson, que segundo Mota, já passa dos R$ 12 milhões.

"Levantamos a questão do Elkeson. Temos um crédito de mais de 15 ou 20 anos. Queríamos abater o valor. Aí veio aquela história de que era dívida do clube associativo e não da SAF".

Em publicação nas redes sociais, Thairo Arruda afirmou que o Leão, de forma “desrespeitosa”, optou pela utilização do defensor sem consenso entre as partes.

x