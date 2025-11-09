Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AJUDA DO RIVAL

Empate do Vitória mantém Bahia forte na briga pela Libertadores

Resultado impediu que o Botafogo ultrapassasse o Bahia

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

09/11/2025 - 19:02 h | Atualizada em 10/11/2025 - 6:14
Bahia é beneficiado por empate entre Vitória e Botafogo
Bahia é beneficiado por empate entre Vitória e Botafogo -

Se para o Vitória o resultado contra o Botafogo foi ruim, o mesmo não pode ser dito pelo Bahia. Isso porque o empate entre o rubro-negro baiano e o alvinegro carioca manteve o Tricolor de Aço na quinta posição do Campeonato Brasileiro.

O Bahia entrou em campo no sábado, 8, no Beira-Rio, contra o Internacional e, após estar perdendo por 2 a 0, conseguiu buscar o empate. Ainda assim, o resultado mantinha alto o risco de o Esquadrão ser ultrapassado não apenas pelo Botafogo, mas também pelo Fluminense.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com o ponto conquistado diante do Colorado, o Bahia chegou aos 53 pontos e, antes da bola rolar no Barradão para o duelo entre Vitória e Botafogo, o “Glorioso” tinha a chance de alcançar 54 e ultrapassar o Tricolor de Aço na tabela.

Leia Também:

Renato Kayzer valoriza empate do Vitória: "Cada ponto importa"
Vitória escalou Lucas Halter sem acordo, diz CEO do Botafogo; confira
Herói do tetra detona Leão após polêmica com Ancelotti: "Arrogante"

No entanto, Vitória e Botafogo protagonizaram um confronto equilibrado que terminou sem gols. Quando o árbitro Anderson Daronco apitou o fim da partida, o placar marcava 0 a 0. Assim, embora o resultado tenha sido amargo para o Leão, foi excelente para o Bahia, que manteve a quinta colocação, já que o Botafogo chegou apenas aos 52 pontos.

Dessa forma, é possível afirmar que o Vitória influenciou diretamente na disputa do Bahia por uma vaga na próxima Libertadores. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Esquadrão alcançou 97,5% de probabilidade de classificação à “Glória Eterna” após os resultados da rodada — especialmente graças ao empate no Barradão.

Além do Botafogo, o Fluminense também poderia ultrapassar o Bahia. Antes da rodada, o Tricolor das Laranjeiras somava 50 pontos e, caso vencesse, chegaria aos mesmos 53 do Esquadrão, mas assumiria a quinta colocação por ter um triunfo a mais.

Porém, diante do Cruzeiro, no Mineirão, o Fluminense também não saiu do zero e empatou com o rival, chegando apenas aos 51 pontos — permanecendo dois atrás do Bahia.

Veja como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro:

Imagem ilustrativa da imagem Empate do Vitória mantém Bahia forte na briga pela Libertadores
| Foto: Reprodução / UFMG

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Botafogo Brasileirão libertadores série a vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia é beneficiado por empate entre Vitória e Botafogo
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Bahia é beneficiado por empate entre Vitória e Botafogo
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Bahia é beneficiado por empate entre Vitória e Botafogo
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Bahia é beneficiado por empate entre Vitória e Botafogo
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x