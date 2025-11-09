Empate do Vitória mantém Bahia forte na briga pela Libertadores

Bahia é beneficiado por empate entre Vitória e Botafogo - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Se para o Vitória o resultado contra o Botafogo foi ruim, o mesmo não pode ser dito pelo Bahia. Isso porque o empate entre o rubro-negro baiano e o alvinegro carioca manteve o Tricolor de Aço na quinta posição do Campeonato Brasileiro.

O Bahia entrou em campo no sábado, 8, no Beira-Rio, contra o Internacional e, após estar perdendo por 2 a 0, conseguiu buscar o empate. Ainda assim, o resultado mantinha alto o risco de o Esquadrão ser ultrapassado não apenas pelo Botafogo, mas também pelo Fluminense.

Com o ponto conquistado diante do Colorado, o Bahia chegou aos 53 pontos e, antes da bola rolar no Barradão para o duelo entre Vitória e Botafogo, o “Glorioso” tinha a chance de alcançar 54 e ultrapassar o Tricolor de Aço na tabela.

No entanto, Vitória e Botafogo protagonizaram um confronto equilibrado que terminou sem gols. Quando o árbitro Anderson Daronco apitou o fim da partida, o placar marcava 0 a 0. Assim, embora o resultado tenha sido amargo para o Leão, foi excelente para o Bahia, que manteve a quinta colocação, já que o Botafogo chegou apenas aos 52 pontos.

Dessa forma, é possível afirmar que o Vitória influenciou diretamente na disputa do Bahia por uma vaga na próxima Libertadores. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Esquadrão alcançou 97,5% de probabilidade de classificação à “Glória Eterna” após os resultados da rodada — especialmente graças ao empate no Barradão.

Além do Botafogo, o Fluminense também poderia ultrapassar o Bahia. Antes da rodada, o Tricolor das Laranjeiras somava 50 pontos e, caso vencesse, chegaria aos mesmos 53 do Esquadrão, mas assumiria a quinta colocação por ter um triunfo a mais.

Porém, diante do Cruzeiro, no Mineirão, o Fluminense também não saiu do zero e empatou com o rival, chegando apenas aos 51 pontos — permanecendo dois atrás do Bahia.

Veja como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro: