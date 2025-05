Conheça o Cerro Largo, adversário do Vitória na Copa Sul-Americana

Cerro Largo, adversário do Vitória na Sul-Americana - Foto: Reprodução

Buscando vencer pela primeira vez na Copa Sul-Americana, o Vitória tem pela frente um adversário que tem um ponto em comum: o Cerro Largo-URU, que também ainda não venceu na competição continental. O confronto, marcado nesta quarta-feira, 23, às 21h30, no Barradão, pode fazer o Rubro-Negro dormir na liderança do Grupo B em caso de resultado positivo.

Por outro lado, o rival uruguaio amarga a lanterna do grupo com apenas um ponto em dois jogos, conquistado no empate sem gols diante do Defensa y Justicia-ARG, na estreia do torneio. Além disso, a equipe vem de uma derrota por 3 a 1 para o Universidad Católica, no Equador, e quer, no jogo contra o clube baiano, virar a chave e sonhar com a classificação para o mata-mata.

No Campeonato Uruguaio, o Cerro Largo se encontra em uma situação mais confortável, ocupando a oitava colocação com 17 pontos em 12 jogos. Na última sexta-feira, 19, a equipe entrou em campo pela última vez antes de enfrentar o Vitória e, com o triunfo de 1 a 0 sobre o River Plate-URU, encerrou o jejum de quatro jogos sem vencer.

Anteriormente, o "La Azul y Blanca" havia amargado derrotas para o Boston River, por 1 a 0, e uma goleada por 4 a 0 para o Nacional, além dos resultados na Sul-Americana. Outra diferença em relação ao Rubro-Negro é a quantidade de jogos disputados na temporada.

Enquanto o Vitória entrará em campo pela 30ª vez diante do Cerro Largo, a equipe disputou, até o momento, 15 partidas – a metade de duelos. O técnico Thiago Carpini, após o empate com o Fluminense, no Maracanã, destacou a carga excessiva de jogos e revelou que é a sua principal preocupação no momento.

A equipe somou cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas na temporada. Dentro de campo, o Cerro Largo possui como artilheiro em 2025 o volante Nicolás Bertocchi, que balançou as redes cinco vezes. Além do meio-campista, se destacam os atacantes Leandro Oteromín e Mauricio Affonso, que marcaram duas vezes cada.

Fundado em 2002, o clube uruguaio se classificou pela primeira a uma competição continental em 2012, quando garantiu uma vaga naquela edição da Sul-Americana. Além disso, a equipe também se classificou para a Libertadores em 2020, na qual foi eliminado ainda na fase preliminar.