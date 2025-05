Vitória x Cerro Largo: saiba valores e pontos de venda dos ingressos

Torcida do Vitória no Barradão - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Após conquistar o primeiro resultado positivo no Campeonato Brasileiro, o Vitória agora busca vencer na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, 22, o Rubro-Negro iniciou as vendas físicas dos ingressos para o duelo contra o Cerro Largo, do Uruguai, pela terceira rodada do Grupo B da competição continental.

Com o duelo marcado nesta quarta-feira, 23, às 21h30, no Barradão, os bilhetes podem ser adquiridos no site da Ingresso S.A. para o público geral. Os sócios com plano que dá acesso a todos as partidas, por outro lado, devem fazer o check-in para garantir as entradas pelo aplicativo Vitória APP ou pelo site vitoria.ingressosa.com.br.

Os valores dos ingressos custam de R$ 120,00, no setor Arquibancada, e R$ 180,00, no setor cadeira, para o público geral, enquanto os bilhetes para sócios variam de R$ 24,00 a R$ 72,00. Confira a tabela de valores:

Arquibancada

Meia: R$ 60,00

Inteira: R$ 120,00

Cadeira

Meia: R$ 90,00

Inteira: R$ 180,00

Sócio Sou Sem Fronteira

Arquibancada: R$ 36,00

Cadeira: R$ 54,00

Sócio Sou Vermelho e Preto

Arquibancada: R$ 48,00

Cadeira: R$ 72,00

Sócio Sou um Nome na História

Arquibancada: R$ 24,00

Cadeira: R$ 36,00

PONTOS DE VENDA

Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia:

Terça-feira (das 10h às 21h); dia do jogo (das 10h às 16h)

Shopping Capemi:

Terça-feira (das 9h às 19h); dia do jogo (das 9h às 16h)

Bilheterias do Barradão:

Somente no dia do jogo (das 16h às 22h30)