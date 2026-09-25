Ex-técnico do Vitória vira esperança para evitar queda de time nordestino

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Ex-técnico do Esporte Clube Vitória, Bruno Pivetti foi anunciado, nesta manhã de sexta-feira, 25, para sua terceira passagem no Náutico. O profissional de 42 anos chega para substituir a dupla Hélio e Guilherme dos Anjos, demitidos na quarta, 23.

Atualmente na 14ª colocação da Série B do Brasileirão, o Náutico não vence há três jogos e terá o clássico contra o Sport na próxima rodada. Caso seja derrotado, o Timbu corre riscos de se aproximar da zona de rebaixamento.

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Bruno Pivetti estava sem clube desde maio, quando deixou o comando da equipe sub-20 do Flamengo. Curiosamente, mesmo já acumulando dois trabalhos anteriores no Náutico, o treinador só comandou o Timbu em 14 partidas, com quatro vitórias, sete empates e três derrotas.

Além de Vitória e Náutico, Pivetti também acumula passagens por Ferroviária, Tombense, CSA, Villa Nova-MG, Goiás, Chapecoense, Guarani, Água Santa, CRB e Operário-PR.

Bruno Pivetti no Vitória

Inicialmente contratado como coordenador das categorias de base em 2019, Bruno Pivetti depois se tornou auxiliar fixo da comissão técnica do Vitória. Já em 2020, com a demissão de Geninho, foi efetivado ao cargo de treinador do time profissional.

Pivetti comandou o Leão da Barra em 19 partidas, sendo 14 delas pela Série B de 2020. Foram quatro vitórias, nove empates e seis derrotas antes da sua demissão em outubro daquele ano.

Bruno Pivetti - Foto: Letícia Martins | EC Vitória

À época, Bruno chegou a ser elogiado pelo então presidente Paulo Carneiro, poucas dias antes de ser demitido. O dirigente afirmou que o técnico era um dos melhores com quem havia trabalhado.