Fábio Mota descarta proibição de Renê jogar pelo Vitória por dívida

Após o empate entre Esporte Clube Vitória e Corinthians por 1 a 1, nesta segunda-feira, 19, Fábio Mota comentou sobre a dívida com a Portuguesa pela contratação do atacante Renê. O clube baiano foi acionado e advertido pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF).

Em entrevista na Neo Química Arena, Fábio reconheceu o débito com a Portuguesa, mas fez uma ressalva. O presidente afirmou que o Vitória possui um "crédito" pela venda do meia-atacante Daniel Júnior, que não foi paga.

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“O Vitória vendeu Daniel Júnior para a Portuguesa. Eles ficaram oito meses sem pagar ao Vitória. Não fomos à CNRD, não fomos à ANRESF. O Vitória tem um crédito junto à Portuguesa, queremos compensar o crédito”, disse Fábio.

“Eles devem ao Vitória cerca de R$ 1 milhão. Eles têm que pagar cerca de R$ 2 milhões. Queremos fazer essa composição em função da questão das bets. Vamos resolver isso”, completou o dirigente.

Portuguesa tenta impedir escalação de Renê

Como forma de punir o Vitória, a Portuguesa solicitou à ANRESC que Renê não pudesse entrar em campo até a dívida ser quitada. De acordo com Mota, no entanto, não existe nenhuma chance do atacante ser impedido de jogar.

“Do Renê não atuar não existe em lei nenhuma, se fosse assim metade dos jogadores não estariam em campo. O Vitória ainda não foi sequer notificado sobre essa ação da Portuguesa. Isso não tem respaldo legal”, garantiu.