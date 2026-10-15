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E.C.VITÓRIA

Acionado na CBF, Vitória pode ser impedido de escalar Renê por dívida

Processo foi aberto pela Portuguesa, clube que vendeu o atacante para o Leão

João Grassi
Por
Renê comemora gol contra o Athletico
Renê comemora gol contra o Athletico - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória pode sofrer uma punição por causa de uma dívida com a Portuguesa envolvendo a contratação do atacante Renê. O clube paulista acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), órgão independente criado pela CBF para fiscalizar o Fair Play Financeiro, para cobrar os valores em atraso.

De acordo com informação publicada pelo Blog do Nicola, do R7 Esportes, duas parcelas da transferência da compra de Renê venceram sem que o Rubro-Negro efetuasse os pagamentos.

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O débito original gira em torno de R$ 2 milhões e, com juros e correção monetária, já chega a aproximadamente R$ 2,2 milhões. O portal A TARDE procurou o clube baiano e aguarda respostas.

Diante do atraso, a Portuguesa recorreu à ANRESF e, além de exigir a quitação integral da dívida, solicitou uma medida que pode afetar o planejamento do Vitória: impedir a utilização de Renê em partidas oficiais até que as duas parcelas sejam pagas.

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Vitória alega pendência financeira da Portuguesa

O Vitória argumenta que a Portuguesa também possui uma dívida relacionada à contratação de Daniel Júnior, jogador que pertenceu ao clube baiano e chegou a disputar um Campeonato Paulista pela equipe paulista.

A Portuguesa, por sua vez, contesta a justificativa rubro-negra. Segundo o clube, a parcela referente à negociação de Daniel Júnior só vence em novembro e, portanto, não há atraso nesse compromisso.

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