Queria de volta? Ex-Vitória rescinde com clube gigante após 186 jogos

Ex-jogador do Esporte Clube Vitória, Luan Silva rescindiu seu contrato com o São Paulo FC após passagem de oito anos. O meio-campista foi formado no clube paulista e praticamente não defendeu outras equipes na carreira — o Leão da Barra foi a única exceção.

A rescisão do vínculo de Luan foi oficializada nesta quinta-feira, 15, mesmo dia em que ele recebeu uma homenagem no CT da Barra Funda. Ele se despediu dos companheiros e recebeu uma camisa com o número 186, em referência ao total de partidas que disputou.

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As primeiras temporadas do volante no São Paulo foram suas melhores, quando disputou a maior parte dos jogos em sua passagem. O atleta de 27 anos ficou marcado pelo gol na final do Paulistão de 2021, contra o Palmeiras, que encerrou o jejum de nove anos sem levantar taças.

Nos anos seguintes, no entanto, Luan perdeu espaço e acumulou afastamentos do elenco. Durante período em que esteve na lista de negociáveis, foi emprestado ao Vitória na temporada 2024.

Luan pelo Vitória

Contratado pelo Vitória em março daquele ano, Luan começou a temporada tendo sequência com o técnico Léo Condé. No entanto, ficou fora dos inscritos do Campeonato Baiano e por isso não estava no grupo campeão do épico título sobre o Bahia.

Após a demissão de Condé, Luan inicialmente seguiu atuando com Thiago Carpini. Posteriormente, acabou ficando no banco em jogos importantes na reta final da Série A que marcaram a arrancada do Z-4 à vaga na Copa Sul-Americana.

Luan Santos defendeu o Vitória por empréstimo em 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Já sem o mesmo prestígio no final da temporada, o volante não teve empréstimo renovado e nem foi comprado pelo Vitória. Foram 27 partidas antes do retorno ao São Paulo, que era detentor dos seus direitos.