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E.C.VITÓRIA

Queria de volta? Ex-Vitória rescinde com clube gigante após 186 jogos

Meio-campista de 27 anos defendeu o Leão da Barra na Série A do Brasileirão

João Grassi
Por
Jogadores do Vitória se reúnem antes da partida contra o Inter, pelo Brasileirão de 2024
Jogadores do Vitória se reúnem antes da partida contra o Inter, pelo Brasileirão de 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ex-jogador do Esporte Clube Vitória, Luan Silva rescindiu seu contrato com o São Paulo FC após passagem de oito anos. O meio-campista foi formado no clube paulista e praticamente não defendeu outras equipes na carreira — o Leão da Barra foi a única exceção.

A rescisão do vínculo de Luan foi oficializada nesta quinta-feira, 15, mesmo dia em que ele recebeu uma homenagem no CT da Barra Funda. Ele se despediu dos companheiros e recebeu uma camisa com o número 186, em referência ao total de partidas que disputou.

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As primeiras temporadas do volante no São Paulo foram suas melhores, quando disputou a maior parte dos jogos em sua passagem. O atleta de 27 anos ficou marcado pelo gol na final do Paulistão de 2021, contra o Palmeiras, que encerrou o jejum de nove anos sem levantar taças.

Nos anos seguintes, no entanto, Luan perdeu espaço e acumulou afastamentos do elenco. Durante período em que esteve na lista de negociáveis, foi emprestado ao Vitória na temporada 2024.

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Luan pelo Vitória

Contratado pelo Vitória em março daquele ano, Luan começou a temporada tendo sequência com o técnico Léo Condé. No entanto, ficou fora dos inscritos do Campeonato Baiano e por isso não estava no grupo campeão do épico título sobre o Bahia.

Após a demissão de Condé, Luan inicialmente seguiu atuando com Thiago Carpini. Posteriormente, acabou ficando no banco em jogos importantes na reta final da Série A que marcaram a arrancada do Z-4 à vaga na Copa Sul-Americana.

Luan Santos defendeu o Vitória por empréstimo em 2024
Luan Santos defendeu o Vitória por empréstimo em 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Já sem o mesmo prestígio no final da temporada, o volante não teve empréstimo renovado e nem foi comprado pelo Vitória. Foram 27 partidas antes do retorno ao São Paulo, que era detentor dos seus direitos.

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