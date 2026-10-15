E.C.VITÓRIA
Queria de volta? Ex-Vitória rescinde com clube gigante após 186 jogos
Meio-campista de 27 anos defendeu o Leão da Barra na Série A do Brasileirão
Ex-jogador do Esporte Clube Vitória, Luan Silva rescindiu seu contrato com o São Paulo FC após passagem de oito anos. O meio-campista foi formado no clube paulista e praticamente não defendeu outras equipes na carreira — o Leão da Barra foi a única exceção.
A rescisão do vínculo de Luan foi oficializada nesta quinta-feira, 15, mesmo dia em que ele recebeu uma homenagem no CT da Barra Funda. Ele se despediu dos companheiros e recebeu uma camisa com o número 186, em referência ao total de partidas que disputou.
As primeiras temporadas do volante no São Paulo foram suas melhores, quando disputou a maior parte dos jogos em sua passagem. O atleta de 27 anos ficou marcado pelo gol na final do Paulistão de 2021, contra o Palmeiras, que encerrou o jejum de nove anos sem levantar taças.
Nos anos seguintes, no entanto, Luan perdeu espaço e acumulou afastamentos do elenco. Durante período em que esteve na lista de negociáveis, foi emprestado ao Vitória na temporada 2024.
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Luan pelo Vitória
Contratado pelo Vitória em março daquele ano, Luan começou a temporada tendo sequência com o técnico Léo Condé. No entanto, ficou fora dos inscritos do Campeonato Baiano e por isso não estava no grupo campeão do épico título sobre o Bahia.
Após a demissão de Condé, Luan inicialmente seguiu atuando com Thiago Carpini. Posteriormente, acabou ficando no banco em jogos importantes na reta final da Série A que marcaram a arrancada do Z-4 à vaga na Copa Sul-Americana.
Já sem o mesmo prestígio no final da temporada, o volante não teve empréstimo renovado e nem foi comprado pelo Vitória. Foram 27 partidas antes do retorno ao São Paulo, que era detentor dos seus direitos.