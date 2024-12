Fábio Mota solta o espanhol durante festa do Leão; assista

Presidente do Vitória comemora a manutenção na Série A e a classificação para a Copa Sul-Americana - Foto: Reprodução / Instagram / @fabiomota15

De postulante ao rebaixamento a classificado para uma competição internacional. Após garantir matematicamente a permanência na Série A, o Vitória vai disputar a Copa Sul-Americana após oito anos.

Com os objetivos do ano conquistados, jogadores, comissão técnica, funcionários e membros da gestão comemoraram na Chácara Vidigal Guimarães, a concentração da equipe, nesta quinta-feira, 5. O presidente Fábio Mota promoveu um animado churrasco, que contou com um show de samba ao vivo.

Mota abriu uma live em seu Instagram, onde mostrou parte dos bastidores da confraternização do grupo rubro-negro.

Empolgado, o mandatário rubro-negro era só alegria e até arriscou um espanhol, arrancando gargalhadas dos participantes da festa. "Alô Sul-Americana. Hablas Espanhol", disse.



Mais tranquilo, o rubro-negro baiano agora só cumpre tabela. O plantel inicia nesta sexta-feira, 6, a preparação para o último jogo da temporada.

O adversário será o Flamengo, em jogo marcado para este domingo, 8, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.