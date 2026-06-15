Feminino: Vitória é um dos campeões da Copa Loreta Valadares 2026

Após 66 partidas disputadas nas categorias Sub-15, Sub-17 e adulto, foram definidos as equipes campeãs da 4ª edição da Copa Loreta Valadares, considerada a maior competição de futebol feminino amador e de base da Bahia. O Esporte Clube Vitória, inclusive, foi um dos vencedores.

A competição, promovida pelo Governo do Estado através da Sudesb, reuniu 30 equipes e mais de 500 atletas da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e do Recôncavo Baiano, chegando à sua quarta edição. A secretária de Políticas para as Mulheres da Bahia, Camila Batista, ressaltou a importância do evento.

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“Hoje, é um dia muito importante para o fortalecimento das mulheres no esporte. A Copa Loreta Valadares é uma competição fundamental para a formação de meninas e mulheres, desde as categorias de base até a categoria adulta. O Governo do Estado, por meio do governador Jerônimo Rodrigues, incentiva a participação feminina no futebol e contribui para a construção de um legado importante para as futuras gerações”, destacou Batista.

Na disputa pelos títulos, o Vitória conquistou o troféu da categoria Sub-15 ao vencer o Litoral Norte por 1 a 0, após comandar a partida do início ao fim. Já no Sub-17, o Litoral Norte deu o troco e superou as rubro-negras nos pênaltis em partida equilibrada. Os dois times vêm de uma rivalidade recente nas categorias de base, inclusive disputando os títulos do Campeonato Baiano de Futebol Feminino de Base.

Já na categoria Adulto, o Revelação, equipe de Santo Amaro, venceu o Real Itapuã por 2 a 0 e garantiu o tricampeonato da competição. A equipe venceu todas as partidas durante o torneio e chegou forte na final. A partida já começou com um gol da equipe santo-amarense, que garantiu o triunfo com um gol ao final.

Foto: Divulgação

Revelação de talentos

Além de promover a prática esportiva, a Copa Loreta Valadares tem se consolidado como uma vitrine para jovens atletas. A melhor jogadora da final do Sub-17, Isabella Moreira, do Litoral Norte, já tem destino definido: o Fluminense, do Rio de Janeiro.

Aline Lima, representante do Comitê Gestor da competição, destacou que o torneio tem atraído observadores de grandes clubes brasileiros.

“A Copa Loreta Valadares é um celeiro de atletas para equipes profissionais. Não apenas jogadoras, mas também integrantes das comissões técnicas encontram oportunidades a partir da competição. Neste ano, recebemos representantes da Ferroviária, que observaram atletas para futuras oportunidades. Isso mostra a importância do torneio para o futebol feminino baiano”, explicou.