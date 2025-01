Marinho quer se aposentar no Vitória e Fábio Mota revela: "Sonho"

Marinho ao lado do mascote do Fortaleza - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Desejo antigo de grande parte da torcida do Vitória, o atacante Marinho, atualmente com 34 anos, abriu o jogo sobre seu desejo de encerrar a carreira no Leão. O presidente Fábio Mota comentou o assunto, confirmou interesse no jogador, mas ressaltou a dificuldade de contratá-lo.

“Sonho de Marinho bate com meu sonho de torcedor. Também tenho o sonho de ter Marinho no Vitória. É um dos últimos ídolos que passaram por aqui. Tem uma empatia muito grande com nossa torcida. Tenho certeza que ajudaria muito”, disse ao ge.

“Mas não depende só da minha vontade e da do Marinho, que eu sei que é verdadeira. Ele tem contrato com o Fortaleza em vigor. Interesse do Marinho a gente sempre teve, veio do ano passado, veio desse ano. Mas não depende só da gente”, complementou.

Marinho tem status de ídolo no Vitória e deixou saudades quando deixou o clube em 2016, para jogar no futebol chinês, rendendo quase R$ 8 milhões aos cofres do Rubro-Negro. Naquela temporada, ele foi o principal destaque da equipe com 21 gols e seis assistências em 43 jogos.