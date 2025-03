“Não tem nada perdido”, destaca Osvaldo após derrota no Ba-Vi

Osvaldo, atacante do Vitória - Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Apesar da derrota para o Bahia, por 2 a 0, neste domingo, 16, no jogo de ida da final do Campeonato Baiano, o atacante Osvaldo garantiu que o Vitória não está morto e que buscará a virada no Barradão, contando com o apoio da torcida.

"Não tem nada perdido. Agora temos o nosso mando, o nosso torcedor ao nosso favor no próximo jogo, e vamos contar com esse apoio. A gente já mostrou ano passado que pode virar. Tivemos dois jogos contra eles em que conseguimos reverter o placar. Acho que hoje acabou o primeiro tempo, e temos um segundo tempo no próximo domingo para vencer no Barradão", afirmou o 'vovô garoto'.

Os 90 minutos finais da decisão serão disputados no próximo domingo (23), às 16h. Antes disso, o Leão encara o Sport, nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Barradão, pela penúltima rodada da Copa do Nordeste.