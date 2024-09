Osvaldo avalia possibilidade de rebaixamento do Vitória: "Pior momento"

Osvaldo durante coletiva - Foto: Reprodução/TV Vitória

Vivendo uma crise no Campeonato Brasileiro da Série A, sem conseguir vencer há mais de um mês, o Vitória está lutando contra a zona de rebaixamento. Com 22 pontos somados, o Leão precisará vencer, ao menos, sete dos 13 jogos restantes, uma situação nada fácil. Assim, em coletiva na manhã desta quinta-feira, 5, o veterano Osvaldo avaliou o momento do clube e comentou sobre a possibilidade de voltar à Série B.

Questionado sobre o aproveitamento abaixo contra time da parte de baixo da tabela, o atacante relembrou o nível alto de competitividade do campeonato, garantindo que o elenco tem focado em todos os jogos. Além disso, apontou o trabalho da equipe na busca por voltar a vencer, principalmente fora de casa, como será no próximo sábado, contra o Atlético-Go.

“A gente tem focado em jogo a jogo, independente do adversário que vamos enfrentar. Sabemos que a Série A tem um nível de dificuldade alto e temos pecado em muitos jogos, em detalhes, com falta de atenção no último capricho, tanto para defender quanto para atacar. Temos trabalhado muito nesses últimos dias para que possamos conquistar uma vitória fora de casa que nos dará uma certa tranquilidade para voltar e jogar dentro de casa com o apoio da nossa torcida para sair dessa zona desconfortável”, disse o camisa 11.

Ainda durante a coletiva, Osvaldo revelou que está vivendo a sua pior fase vestindo a camisa do Vitória, principalmente sabendo que faltam apenas 13 jogos para o fim do campeonato. Entretanto, garantiu que o Leão tem condições de voltar a vencer e sair dessa situação.

“O pior momento com a camisa do Vitória dentro do Brasileirão, porque faltam 13 jogos e o Campeonato Brasileiro passa muito rápido. Mas eu já vivi momentos muito difíceis aqui dentro do grupo, conseguimos absorver muito rápido as situações, tanto as vitórias quanto as derrotas. Eu acho que agora é hora de minimizar os erros, sabemos que falta pouco e temos que vencer sete jogos. Vamos pensar jogo a jogo, temos um confronto importante contra o Atlético-Go, que também é uma equipe que quer sair dessa situação. Temos totais condições de chegar lá, fazer um bom jogo e sair com o resultado positivo”, garantiu o atacante.

Sobre a marca de pior defesa do campeonato, Osvaldo revelou estar incomodado com a situação e garantiu que a responsabilidade é de todo o elenco, e não apenas dos jogadores da defesa.

“Estamos incomodados com essa situação de ser a equipe mais vazada da competição. Eu acho que é o conjunto, não adianta apontar contra os quatro que jogam atrás, é um todo. Hoje eu tenho uma função tática para voltar e ajudar a marcar no meu setor. O conjunto tem que procurar concentrar mais para que a gente não venha tomar os gols que temos tomado, e automaticamente conseguir aproveitar mais as chances para fazer os gols”, disse o jogador.

Sobre a chance de rebaixamento, o atacante garantiu que o resultado coloca uma mancha na carreira e incomoda, afirmando não querer passar por isso com o Vitória.

“Eu já vivi dois rebaixamentos na carreira e sei o quanto isso mancha e incomoda. Se tratando do Vitória, ninguém quer passar por isso e entregar o clube na segunda divisão. O mínimo que podemos fazer é mantê-lo na elite”, disse o camisa 11.

O próximo jogo do Leão será neste sábado agora, dia 7, contra o Atlético-Go, no Estádio do Dragão, em Goiás, com início previsto para às 16h.