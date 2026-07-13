Profissional de futebol deixa o Vitória e acerta com clube inglês

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O Vitória anunciou, na tarde desta segunda-feira, 13, a saída de um profissional importante do departamento de futebol. Head scout do Rubro-Negro, Rodrigo Carvalho, deixou o clube baiano para reforçar o Crystal Palace, da Inglaterra, que disputa a Premier League.

Ele vai trabalhar com Alessandro Brito no clube inglês, que foi diretor de gestão esportiva no Botafogo e assumiu, neste ano, o cargo de head scout da equipe no continente americano. Rodrigo foi um dos profissionais escolhidos pelo dirigente brasileiro para integrar o Crystal Palace.

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"Profissional que chegou ao clube no final do ano de 2024, Rodrigo foi peça fundamental na montagem do elenco do segundo semestre de 2025, que conseguiu a permanência na primeira divisão, e também no elenco da atual temporada, campeão da Copa do Nordeste", escreveu o Esporte Clube Vitória em nota oficial.

Profissional contribuiu em trabalho essencial no Vitória

Rodrigo Carvalho estava diretamente ligado ao processo de observação de análise de jogadores, seja aqueles que atuam no clube ou que tiveram seus nomes ligados ao Rubro-Negro em algum momento. A função é utilizada no futebol brasileiro para refinar contratações, além de analisar e identificar oportunidades de mercado.

"O Esporte Clube Vitória agradece a Rodrigo Carvalho pelo profissionalismo, dedicação e pelos serviços prestados durante sua trajetória no clube, desejando sucesso na continuidade de sua carreira e em seu novo desafio no futebol inglês", diz trecho escrito pelo clube nas redes sociais.

Veja a nota completa:

"O Esporte Clube Vitória comunica a saída de seu Head Scout, Rodrigo Carvalho, que deixa o clube para assumir um novo desafio profissional na Premier League.

Profissional que chegou ao clube no final do ano de 2024, Rodrigo foi peça fundamental na montagem do elenco do segundo semestre de 2025, que conseguiu a permanência na primeira divisão, e também no elenco da atual temporada, campeão da Copa do Nordeste.

Momentaneamente, o profissional está fazendo a transição do Departamento de Mercado e permanece atuante no clube durante essa janela de transferências.

O Esporte Clube Vitória agradece a Rodrigo Carvalho pelo profissionalismo, dedicação e pelos serviços prestados durante sua trajetória no clube, desejando sucesso na continuidade de sua carreira e em seu novo desafio no futebol inglês.

Obrigado e boa sorte, Rodrigo!"