Sem Janderson, Vitória segue preparação de olho no Bragantino; entenda

- Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O treinador Thiago Carpini não contou com o atacante Janderson no treinamento desta quinta-feira, 10, no CT Manoel Pontes Tanajura, por ter sofrido um trauma no ombro. O jogador, que não apresentou dores na região, foi poupado da reapresentação do Vitória após recomendação do departamento médico.

De olho no confronto diante do Bragantino, no próximo dia 19, um sábado, às 16h, no Barradão, o Rubro-Negro tem tempo para contar com a recuperação de Janderson, que pode ser titular da equipe na vaga de Alerrandro, que ainda é dúvida para o confronto já que o atacante possui vínculo contratual com a equipe paulista.

Outros atletas que estiveram ausentes na tarde de atividades na Toca do Leão foram os laterais Patric Calmon e Willean Lepo, que se recuperam de suas respectivas lesões e seguiram tratamento, além do atacante Gabriel Santiago, que fez trabalhos de resistência corporal.



Gustavo Mosquito e Léo Naldi em treinamento no CT Manoel Pontos Tanajura | Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

A tarde de treinamentos começou com uma ativação muscular na academia e, em seguida, o elenco fez um trabalho de força com o preparador físico Caio Gilli. Por fim, o grupo seguiu com um exercício de finalização sob comando do treinador Thiago Carpini.



O Vitória segue a preparação nesta sexta-feira, 11.