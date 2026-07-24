Vitória empresta promessa da base para clube europeu

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O Esporte Clube Vitória emprestou o lateral-direito Emerson Buiu ao Trofense, equipe que disputa a terceira divisão de Portugal. O vínculo do jogador com o clube europeu vai até o fim da temporada 2026/27, se encerrando em junho do próximo ano.

A equipe portuguesa, inclusive, já anunciou oficialmente a contratação. Revelado nas categorias de base do Rubro-Negro, Emerson Buiu acumula quatro partidas pela equipe principal do Vitória. Ele tem contrato com o time baiano até o fim de 2028.

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Na atual temporada, o atleta de 20 anos atuou 19 vezes pelo time Sub-20 do Leão da Barra, contribuindo com um gol marcado. Esta será a primeira oportunidade dele atuando fora do Brasil.

Rubro-negros em Portugal

Buiu é mais um nome negociado pelo Vitória com o futebol português recentemente. Antes dele, o goleiro Ezequiel foi cedido ao Sporting Clube São João de Ver, enquanto o volante Zé Breno seguiu para o Torreense.