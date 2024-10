Vitória faz penúltimo treino antes de enfrentar o Bragantino; confira

- Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória seguiu preparação, nesta quinta-feira, 17, e fez o penúltimo treino antes de enfrentar o RB Bragantino. O duelo está marcado para o próximo sábado, 19, às 16h, no Estádio Manoel Barradas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Após uma atividade na academia e um momento para estudar o adversário através de uma apresentação em vídeo, o elenco Rubro-Negro, comandado pelo preparador físico Caio Gilli, fez um aquecimento em campo.

Em seguida, o técnico Thiago Carpini preparou um treino tático com ênfase na bola parada. A preparação no CT Manoel Pontes Tanajura terminou com um exercício de finalizações e uma atividade específica para os zagueiros do grupo.

No departamento médico, o lateral Patric Calmon, conhecido como PK, ficou com os cuidados da fisioterapia, mas relatou melhora nas dores na região pubiana. O atacante Osvaldo, de volta aos treinamentos, trabalhou somente na academia de musculação.

Em trabalho de transição, o lateral-direito Willean Lepo seguiu trabalhando com o preparador físico Vinícius Franco, enquanto o jovem Lawan ficou na fisioterapia após apresentar um discreto edema muscular na coxa.

O Vitória encerra a preparação para enfrentar o Bragantino nesta sexta-feira, 18, com treino aberto no estádio Manoel Barradas, o Barradão.