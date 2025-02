Vitória pede a FBF que jogo do Bahia não seja realizado no Barradão

Barradão pode não sediar mais o jogo entre Barcelona de Ilheus x Bahia - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória solicitou à Federação Bahiana de Futebol (FBF) a transferência da partida entre Barcelona de Ilhéus e Bahia, para que não seja realizada no Barradão.

Com mando de campo da Onça Pintada, o jogo está marcado para o dia 15 de fevereiro, um sábado, às 16h, válido pela 8ª rodada do Campeonato Baiano.

| Foto: Reprodução / EC VItória

Em contato com o Portal A TARDE, o presidente Fábio Mota confirmou o envio do ofício a FBF e só garante a realização do jogo no Manoel Barradas se o Barcelona assumir os custos de eventuais atos de vandalismo, como depredações e pichações no patrimônio rubro-negro.

“Esta solicitação se faz necessária em virtude de ameaças de depredação divulgadas por meio de notícias e redes sociais, o que compromete a segurança do evento esportivo", informa a nota.

O Barcelona está sem mando de campo devido as condições do Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, que carece de reformas.

O Portal A TARDE apurou com a superintendência de esportes de Feira de Santana e confirmou que o Barça tinha interesse na realização do jogo no estádio Joia da Princesa, porém não ocorreu por falta de alinhamento com a FBF.