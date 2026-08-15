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DERROTA FEIA

Vitória sofre goleada de 6 a 2 e segue na zona do Brasileirão Feminino

Leoas enfrentaram o RB Bragantino neste sábado, 15

João Grassi
Por
RB Bragantino 6x2 Vitória - Brasileirão Feminino
RB Bragantino 6x2 Vitória - Brasileirão Feminino - Foto: Carla Cenci | Red Bull Bragantino

O Esporte Clube Vitória enfrentou o Red Bull Bragantino neste sábado, 15, no Estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, e foi goleado por 6 a 2. A partida foi válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1.

Sem se encontrar na partida, o Vitória já foi para o intervalo perdendo por 4 a 1. No segundo tempo, as Leoas ainda sofreram mais dois gols e saíram do interior de SP com um placar elástico. Os gols rubro-negros foram marcados por Iana e Katy Costa.

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O técnico Rodrigo Campos escalou a equipe baiana como Lorrana; Vic Moura (Vanessa Pipoca), Sassá, Raiara, Yasmin Índia (Duda Anjos) e Luciana Gómez (Katy Costa); Dudinha (Larisse), Bárbara e Mari Pires (Iana); Sheilinha e Milena Monteiro.

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Após a derrota, a equipe feminina do Vitória se mantém na zona de rebaixamento e acumula sete pontos na Série A1, ocupando a 17ª colocação. São onze derrotas, quatro empates e apenas uma vitória.

As Leoas voltam a jogar no próximo sábado, 22, às 18h, contra o Santos. O jogo, válido pela rodada 17 do Brasileirão, será disputado no Barradão, em Salvador.

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