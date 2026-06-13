Volt se pronuncia sobre atraso em venda de camisa do Vitória; confira

Siga o A TARDE no Google

Após três dias do prazo estipulado, a camisa especial 'Em busca do Hexa', do Esporte Clube Vitória, ainda não foi disponibilizada pela Volt Sport. Em nota, a fornecedora esportiva se pronunciou e divulgou uma nova data para a comercialização.

De acordo com a Volt, o problema na produção dos uniformes aconteceu por causa de "atrasos no fornecimento de insumos, decorrentes da alta demanda do segmento têxtil impulsionada pela Copa do Mundo".

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo a empresa, que se desculpou pelos transtornos, a camisa estará à disposição dos torcedores no dia 19 de junho. O posicionamento acontece após uma enxurrada de críticas por parte dos rubro-negros nas redes sociais.

Além disso, o presidente Fábio Mota também afirmou que deve rescindir com a parceira e, inclusive, tem proposta da Topper na mesa. Procurada pelo portal A TARDE, a Volt afirmou que "está disposta a construir o que for melhor pra ambos".

Leia abaixo a nota na íntegra:

"A Volt Sport vem a público prestar esclarecimentos à torcida do Esporte Clube Vitória sobre a entrega da camisa "Em Busca do Hexa".

A disponibilidade do produto estava prevista para o dia 10 de junho. No entanto, atrasos no fornecimento de insumos, decorrentes da alta demanda do segmento têxtil impulsionada pela Copa do Mundo, impactaram os prazos de nossos fornecedores e, consequentemente, nossa produção.

Buscando minimizar esse impacto, realizamos testes com insumos alternativos. Contudo, os materiais avaliados não atenderam aos padrões de qualidade exigidos pela Volt. Diante disso, optamos por priorizar a excelência do produto, mesmo que isso resultasse em um novo prazo de entrega.

Pedimos sinceras desculpas pelos transtornos causados e assumimos a responsabilidade pelos impactos gerados. Informamos que a camisa "Em Busca do Hexa" estará à disposição dos torcedores a partir do dia 19 de junho nas lojas oficiais.

Agradecemos a compreensão e reafirmamos nosso compromisso com a transparência, o respeito aos torcedores e a qualidade de nossos produtos".