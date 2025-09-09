Menu
HOME > ESPORTES
COPA DO MUNDO

Eliminatórias: veja quem pode se classificar nesta terça-feira

Seleções africanas jogam nesta terça por classificação direta no Mundial; Salah lidera o Egito contra Burkina Faso

Redação

Por Redação

09/09/2025 - 7:44 h
Egito e África do Sul buscam classificação para a Copa do Mundo de 2026. Salah lidera os egípcios contra Burkina Faso, enquanto os sul-africanos encaram a Nigéria e ainda precisam torcer contra o Benin.
A Copa do Mundo de 2026 já tem 18 seleções garantidas, entre elas Argentina, Brasil e Uruguai pela Conmebol, além de países como Japão, Coreia do Sul e Irã, na Ásia. Marrocos e Tunísia já asseguraram a presença pelo continente africano, mas outras equipes tradicionais ainda brigam por suas vagas. Nesta terça-feira, 9, Egito e África do Sul entram em campo para tentar carimbar o passaporte rumo ao torneio.

O Egito, comandado pelo astro Mohamed Salah, é líder isolado do Grupo A das Eliminatórias Africanas, com 19 pontos. A seleção enfrenta fora de casa o vice-líder Burkina Faso, que soma 14. Uma vitória garante aos egípcios a classificação antecipada para a sua quarta participação em Copas do Mundo, restando ainda duas rodadas para o fim da fase.

No Grupo C, a situação da África do Sul exige mais cautela. Os Bafana Bafana têm 16 pontos e recebem a Nigéria, terceira colocada, com 10, ainda sonhando com a vaga. Caso os sul-africanos vençam, a seleção nigeriana ficará sem chances, mas para assegurar matematicamente a liderança do grupo será preciso torcer contra o Benin, segundo colocado com 11 pontos, que encara Ruanda fora de casa.

As Eliminatórias Africanas distribuem nove vagas diretas para a Copa e ainda oferecem um lugar na repescagem mundial. Até agora, além de Marrocos e Tunísia, nenhuma outra seleção assegurou sua presença.

O torneio mundial já tem confirmadas, além dos três anfitriões — Canadá, Estados Unidos e México —, equipes da Oceania, como a Nova Zelândia (com a Nova Caledônia indo para a repescagem), e seis países da Ásia: Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão. Pela Conmebol, além dos tradicionais Argentina e Brasil, também já se classificaram Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai.

Confira o panorama das Eliminatórias em cada confederação:

  • América do Sul (6 vagas diretas e 1 para repescagem): falta apenas uma rodada; apenas a vaga da repescagem segue em disputa.
  • Ásia (8 vagas diretas e 1 para repescagem): em outubro, seis seleções disputam a quarta fase. Restam duas vagas diretas e uma para repescagem.
  • África (9 vagas diretas e 1 para repescagem): restam sete vagas e a disputa pela repescagem mundial.
  • América do Norte, Central e Caribe (3 vagas diretas e 2 para repescagem): início da terceira fase, todas as vagas em aberto.
  • Oceania (1 vaga direta e 1 para repescagem): já concluída, com a Nova Zelândia classificada.
  • Europa (16 vagas diretas, sem repescagem mundial): seis grupos iniciam a disputa agora; os outros seis já tiveram quatro rodadas. Todas as vagas seguem em aberto.

áfrica do sul Copa do Mundo 2026 Egito eliminatórias nigéria salah

