Em baixa, Lucho Rodríguez teria acerto pessoal com clube europeu; veja

Lucho Rodríguez em ação pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Vivendo um momento de baixa pelo Bahia, Luciano Rodríguez teria chegado a um acordo para defender o Ajax, principal clube da Holanda. Segundo o jornalista Loïc Tanzi, do veículo francês L’Equipe, o atacante uruguaio já acertou termos pessoais com o clube europeu.

No entanto, ainda de acordo com a publicação, no momento não há nenhum tipo de acerto entre Bahia e Ajax para alguma negociação ser concretizada. No triunfo tricolor sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira, 9, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, Lucho Rodríguez atuou normalmente após ser acionado no segundo tempo.

Luciano Rodríguez 🇺🇾 ( EC Bahia 🇧🇷) s’est mis d’accord avec l’Ajax Amsterdam. Les deux clubs doivent désormais trouver un accord pour le transfert de l’attaquant de 21 ans #Mercato pic.twitter.com/ENx2H13mfY — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 10, 2025

Sem balançar as redes nos últimos 19 jogos que disputou pelo Bahia, Lucho Rodríguez expressou publicamente seu desejo em atuar como extremo. Na equipe do técnico Rogério Ceni, ele é utilizado quase sempre como centroavante, mas entrou pela ponta direita na partida desta última noite.

“Estamos tentando [...] Trabalhos esses 11 dias com o Lucho pela direita, mas não impede de usar ele de nove se for necessário. Vamos usar ele como a gente achar mais conveniente com o passar dos jogos. Ele vai ter que desenvolver pelo lado direito, precisa de mais velocidade, habilidade no contra um", destacou Ceni em entrevista após o apito final.

Luciano Rodríguez, de 21 anos, acumula 53 jogos em sua passagem pelo Bahia até então, com 14 gols e duas assistências. Peça importante na classificação do Tricolor à Copa Libertadores em 2024, o atacante também foi campeão baiano nesta temporada.